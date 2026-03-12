З членів журі – в учасники. Вірменія визначила свого представника на Євробаченні у Відні

До столиці Австрії поїде виконавець, який став другим на національному відборі минулого року

Simón з піснею Paloma Rumba («Румба Голуба») представить Вірменію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Вірменії на конкурсі Кількість виступів: 17 Дебют країни: 2006 рік (André – Without Your Love, восьме місце) Найкращий результат: четверте місце (Sirusho – Qele, qele, 2008 рік; Aram MP3 – Not Alone, 2014 рік) Минулорічний результат: двадцяте місце (Parg – Survivor)

Вибір виконавиці і пісні

Представником Вірменії на Євробаченні-2026 став співак Simón. Спочатку про це повідомило вірменське видання Hraparak 9 березня 2026 року. За інформацією газети, артист, який раніше посів друге місце у національному відборі Depi Evratesil 2025 та входив до панелі вірменського журі на конкурсі у Швейцарії, був обраний мовником як представник країни на конкурсі. Через два дні цю інформацію офіційно підтвердив мовник AMPTV, оприлюднивши конкурсну пісню.

На сцені Євробачення у Відні співак виконає композицію Paloma Rumba. Над створенням треку працювала міжнародна команда авторів. Серед них виділялася Rosa Linn, яка представляла Вірменію на конкурсі 2022 року з хітом Snap, який вважається однією з найуспішніших пісень з Євробаченнях у світових чартах. Допомагали також Lilit Navasardyan, David Tserunyan та Eva Voskanyan.

Paloma Rumba – це енергійна й життєрадісна попкомпозиція про свободу, рух і здатність слідувати власному життєвому ритму. Назву пісні можна перекласти як «румба голуба» або «танець голуба», що символізує момент звільнення – наче птах, який нарешті виривається з клітки. У пісні розповідається історія людини, яка вирішує залишити монотонне життя з режимом «з дев’ятої до п’ятої» та почати слідувати своїм мріям. У центрі її ідеї — момент, коли людина відмовляється від того, що стримує її розвиток, і починає жити у власному ритмі. У кліпі виконавець має примітну хореографію, яка чимось нагадує рух птахів.

Пісня представника Вірменії на Євробаченні-2026: Simón – Paloma Rumba («Румба Голуба»)

Simón (справжнє ім’я – Simon Hovhannisyan) – вірменський співак і виконавець, який став відомим широкій аудиторії після участі у національному відборі Depi Evratesil 2025. Тоді він виступив із піснею Ay Paparey Bye і показав один із найсильніших результатів конкурсу: артист виграв голосування як вірменського журі, так і міжнародного журі, однак за сумою балів посів друге місце. Перемогу у відборі тоді здобув Parg, який представляв країну на Євробаченні у Швейцарії.

Окрім телевізійних виступів, Simón активно працює на концертній сцені. Він регулярно виступав у закладі Coba Yerevan – популярному dinner-show та нічному клубі у Yerevan, де для гостей проводяться живі музичні та танцювальні вистави під час вечері. Саме завдяки таким виступам артист поступово здобував досвід живих шоу та формував власний сценічний стиль.

Нагадаємо, Veronica Fusaro з піснею Alice («Аліса») представить Швейцарію на Євробаченні-2026 у Відні. Її композиціяпорушує непрості теми: нав’язливості, самотності та меж у людських стосунках, водночас піднімаючи питання психологічного тиску та переслідування.

До слова, Чехію на конкурсі представить 23-річний співак. Daniel Žižka виступить з Crossroads («Перехрестя») у Відні.