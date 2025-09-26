«Ух ти, кабанчик». Могилевська показала, який подарунок Білик зробила її донечці

Народні артистки України товаришують вже багато років

Музична виконавиця Наталія Могилевська завітала на зйомки романтичної комедії «Потяг «Червона рута»» разом з молодшою донькою Софією. Дівчинка отримала подарунки від співачки Ірини Білик, яка також брала участь в знімальному процесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Могилевської.

Ірина Білик подарувала п'ятирічній Софії так звані «книжки-перевертайки». Сторінки в них поділені на кілька частин (наприклад, голова, тулуб, ноги), і дитина може комбінувати різні варіанти. Саме цим на знімальному майданчику і займалась молодша донька Наталії Могилевської. Ірина Білик прочитала віршик в одній з книжок, яку подарувала Софійці.

«Пишнохвостий цей звірок, скаче з клена на дубок. На дубочку біля гілки, у дуплі кубельце білки», – зачитала Софії Ірина Білик.

Для зіркової мами презент від Ірини Білик став приємною несподіванкою. Наталія Могилевська подякувала колежанці за подарунки і в перерві між дублями збирала сторінки в креативних книжках разом з Софією. «Підіймай стрілочку, о, і ведмедик. Ух ти, кабанчик», – промовила співачка під час дозвілля з молодшою донькою.

«Там, де зʼявляються діти та Ірина Білик – сонце світить тепліше! Дякую, моя прекрасна, за ці чудові книжки, що не забула, що потурбувалася! Соня просто в захваті, і мама теж», – написала під відео Могилевська.

Менш ніж за добу ролик Наталії Могилевської лише в Instagram набрав понад 230 тис. переглядів.

Зазначимо, що Ірина Білик, Наталія Могилевська спільно з Олександром Пономарьовим, Фаготом (Олег Михайлюта з гурту «ТНМК») та Євгеном Філатовим (гурт The Maneken) знялись у фільмі «Потяг «Червона рута»». Це третя стрічка у франшизі про потяги продюсерів Юрія Горбунова та Зої Сошенко. Її зйомки присвячені до 35-ї річниці Незалежності України та 55-річчя легендарного фільму-концерту «Червона рута», який часто називають першим українським мюзиклом.

Знаменитості виступили перед гостями та знімальною групою стрічки фото: Facebook/FILM.UA.Group.Distribution

