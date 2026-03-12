Стали відомі всі суперники України у другому півфіналі Євробачення у Відні

У Leleka буде напружена конкуренція за вихід до фіналу головного музичного конкурсу Європи

11 березня визначилися усі заявки Євробачення-2026 у Відні. У цій статті «Главком» підсумує, хто виступить у другому півфіналі конкурсу, який пройде 14 травня 2026 року.

Перша половина півфіналу (країни подані в алфавітному порядку, адже порядкові номери ще невідомі)

Азербайджан: Jiva – Just Go («Просто йди») (детальний огляд)

Болгарія: Dara – Bangaranga («Бешкетниця») (детальний огляд)

Вірменія: Simón – Paloma Rumba («Румба Голуба») (детальний огляд)

Люксембург: Eva Marija – «Mother Nature» («Мати Природа») (детальний огляд)

Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me («Задуши мене») (детальний огляд)

Чехія: Daniel Žižka – Crossroads («Перехрестя») (детальний огляд)

Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice («Аліса») (детальний огляд)

Друга половина півфіналу

Албанія: Alis – «Nân» («Мамо») (детальний огляд)

Австралія: Delta Goodrem – Eclipse («Затемнення») (детальний огляд)

Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому») (детальний огляд)

Кіпр: Antigoni – Jalla («Більше!») (детальний огляд)

Латвія: Atvara – Ēnā («У тіні») (детальний огляд)

Мальта: Aidan – «Bella» («Красуне») (детальний огляд)

Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya («Є, є, є») (детальний огляд)

Україна: Leleka – Ridnym («Рідним») (детальний огляд)

Автофіналісти (не змагаються у півфіналі, але матимуть змогу виступити поза конкурсом)

Австрія: Cosmó – Tanzschein («Ліцензія на танці») (детальний огляд)

Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei («Один, Два, Три») (детальний огляд)

Франція: Monroe – Regarde («Поглянь!») (детальний огляд)

Деталі другого півфіналу

Другий півфінал Євробачення-2026 у Відні пройде у Відні 14 травня 2026 року о 22:00. Під час нього виступлять 15 країн, з яких 10 пройде до фіналу, а також три автофіналісти – Франція, Велика Британія та минулорічний переможець Австрія. Результати визначаться за системою 50/50: половину балів віддадуть журі з тих країн, які виступають у півфіналі, інші 50% – глядачі з тих же країн (а також окремої категорії «Інший світ», де мають право проголосувати неучасники Євробачення).

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.