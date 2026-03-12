Головна Скотч Шоу-біз
Стали відомі всі суперники України у другому півфіналі Євробачення у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Leleka з піснею Ridnym виступить у другій половині другого півфіналу
фото: Eurovision

У Leleka буде напружена конкуренція за вихід до фіналу головного музичного конкурсу Європи

11 березня визначилися усі заявки Євробачення-2026 у Відні. У цій статті «Главком» підсумує, хто виступить у другому півфіналі конкурсу, який пройде 14 травня 2026 року. 

Перша половина півфіналу (країни подані в алфавітному порядку, адже порядкові номери ще невідомі)

Друга половина півфіналу

  • Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому») (детальний огляд)

Автофіналісти (не змагаються у півфіналі, але матимуть змогу виступити поза конкурсом)

Деталі другого півфіналу

Другий півфінал Євробачення-2026 у Відні пройде у Відні 14 травня 2026 року о 22:00. Під час нього виступлять 15 країн, з яких 10 пройде до фіналу, а також три автофіналісти – Франція, Велика Британія та минулорічний переможець Австрія. Результати визначаться за системою 50/50: половину балів віддадуть журі з тих країн, які виступають у півфіналі, інші 50% – глядачі з тих же країн (а також окремої категорії «Інший світ», де мають право проголосувати неучасники Євробачення). 

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

Теги: Євробачення

