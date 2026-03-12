Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2026. Список усіх номерів

У першому півфіналі виступить Фінляндія, яка наразі є найбільшим претендентом на перемогу

15 країн боротимуться між собою за потрапляння до грандфіналу

11 березня визначилися усі заявки Євробачення-2026 у Відні. У цій статті «Главком» підсумує, хто виступить у першому півфіналі конкурсу, який пройде рівно за два місяці – 12 травня 2026 року.

Перша половина півфіналу (країни подані в алфавітному порядку, адже порядкові номери ще невідомі)

Греція: Akylas – Ferto («Давай!») (детальний огляд)

Грузія: Bzikebi – On Replay («На повторі») (детальний огляд)

Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова») (детальний огляд)

Португалія: Bandidos do Cante – Rosa («Троянда») (детальний огляд)

Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет») (детальний огляд)

Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда») (детальний огляд)

Швеція: Felicia – My System («Моя система») (детальний огляд)

Друга половина півфіналу

Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду») (детальний огляд)

Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True («Занадто епічно, щоб бути правдою») (детальний огляд)

Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель») (детальний огляд)

Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más («Я лише хочу більшого») (детальний огляд)

Польща: Alicja – Pray («Молитва») (детальний огляд)

Сан-Марино: Senhit – Superstar («Суперзірка») (детальний огляд)

Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене») (детальний огляд)

Чорногорія: Tamara Živković – «Nova zora» («Новий світанок») (детальний огляд)

Автофіналісти (не змагаються у півфіналі, але матимуть змогу виступити)

Італія: Sal Da Vinci – Per sempre sì («Назавжди «Так») (детальний огляд)

Німеччина: Sarah Engels – Fire («Вогонь») (детальний огляд)

Деталі першого півфіналу

Перший півфінал Євробачення-2026 у Відні пройде у Відні 12 травня 2026 року о 22:00. Під час нього виступлять 15 країн, з яких 10 пройде до фіналу, а також два автофіналісти – Німеччина та Італія. Результати визначаться за системою 50/50: половину балів віддадуть журі з тих країн, які виступають у півфіналі, інші 50% – глядачі з тих же країн (а також окремої категорії «Інший світ», де мають право проголосувати неучасники Євробачення).

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.