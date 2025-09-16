Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

На виступ Артема Пивоварова у США завітала поліція (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Музичний виконавець встиг заспівати п'ять композицій перед багатонаціональним натовпом
Фото: Instagram/pivovarov.artem.fan

Співак з командою перебуває в гастрольному турі містами Північної Америки

Співак Артем Пивоваров зі своїм організував безкоштовний концерт в центрі Нью-Йорка, на легендарній Таймс-сквер. За задумом, виступ мав пройти з апаратурою. Втім, все пішло не за планом і завершилось візитом представників поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співака.

Міська влада заборонила використання звукової апаратури та мікрофонів на вулиці. Попри обмеження Пивоваров вирішив не відмовлятися від ідеї і вийшов перед публікою з акустичною програмою. Серед присутніх були присутні українці з синьо-жовтими прапорами. Вони підспівували популярні композиції, зокрема, «Барабан» і «Рандеву».

Втім, Пивоварову вдалось заспівати 5 треків. Поліція припинила концерт. Артем не став влаштовувати скандал, припинив виконання і залишив майданчик. Проте в натовпі вирізнялися емоційні реакції. Деякі глядачі вигукували «Ганьба!» на адресу поліції. Коментувати інцидент Пивоваров не став, але в соцмережах опублікував відео з атмосферою того вечора.

Більшість користувачів соцмереж в більшості підтримали Артема Пивоварова в коментарях.

  • Тьома з командою як завжди найкращі. Пишаємося сильно.
  • Хотіли налякати українців? Розсмішили. В нас імунітет ого-го. Це ще хто кого! Пишаюсь вами.
  • Ось це концерт! Справжня зірка може зробити шоу без мікрофона і динаміків.
  • Наша рідна Україна і українська мова частинками по всьому світу. Уявляю, як щемливо нашим людям, що зустріли вас у Штатах.

Прокоментував відео Пивоварова і Роман Панченко, відомий як Romario Punch. Вуличний музикант, який виступав із Coldplay у Варшаві, брав участь в талант-шоу «Голос країни 13», де одним з тренерів був Артем Пивоваров.

На виступ Артема Пивоварова у США завітала поліція (відео) фото 1
скриншот: Instagram/pivovarovmusic

Раніше «Главком» розповідав, що Євгенія Власова гастролює з гуртом Enigma та перекладає російськомовні хіти. Водночас Руслана оцінила Джамалу та Тіну Кароль в ролі музичних продюсерок Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення.

Читайте також:

Теги: США поліція концерт Артем Пивоваров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

На виступ Артема Пивоварова у США завітала поліція (відео)
На виступ Артема Пивоварова у США завітала поліція (відео)
Помер легендарний актор і режисер Роберт Редфорд
Помер легендарний актор і режисер Роберт Редфорд
Марія Бурмака показала свої фото 1989 року
Марія Бурмака показала свої фото 1989 року
Меган Маркл привітала принца Гаррі з днем народження і виклала військове фото
Меган Маркл привітала принца Гаррі з днем народження і виклала військове фото
Нова мовна омбудсменка виправдала Сердючку, але є нюанс
Нова мовна омбудсменка виправдала Сердючку, але є нюанс
Руслана оцінила Джамалу та Кароль в ролі музичних продюсерок Нацвідбору на Євробачення
Руслана оцінила Джамалу та Кароль в ролі музичних продюсерок Нацвідбору на Євробачення

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Сьогодні, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua