На виступ Артема Пивоварова у США завітала поліція (відео)

Співак з командою перебуває в гастрольному турі містами Північної Америки

Співак Артем Пивоваров зі своїм організував безкоштовний концерт в центрі Нью-Йорка, на легендарній Таймс-сквер. За задумом, виступ мав пройти з апаратурою. Втім, все пішло не за планом і завершилось візитом представників поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співака.

Міська влада заборонила використання звукової апаратури та мікрофонів на вулиці. Попри обмеження Пивоваров вирішив не відмовлятися від ідеї і вийшов перед публікою з акустичною програмою. Серед присутніх були присутні українці з синьо-жовтими прапорами. Вони підспівували популярні композиції, зокрема, «Барабан» і «Рандеву».

Втім, Пивоварову вдалось заспівати 5 треків. Поліція припинила концерт. Артем не став влаштовувати скандал, припинив виконання і залишив майданчик. Проте в натовпі вирізнялися емоційні реакції. Деякі глядачі вигукували «Ганьба!» на адресу поліції. Коментувати інцидент Пивоваров не став, але в соцмережах опублікував відео з атмосферою того вечора.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

Більшість користувачів соцмереж в більшості підтримали Артема Пивоварова в коментарях.

Тьома з командою як завжди найкращі. Пишаємося сильно.

Хотіли налякати українців? Розсмішили. В нас імунітет ого-го. Це ще хто кого! Пишаюсь вами.

Ось це концерт! Справжня зірка може зробити шоу без мікрофона і динаміків.

Наша рідна Україна і українська мова частинками по всьому світу. Уявляю, як щемливо нашим людям, що зустріли вас у Штатах.

Прокоментував відео Пивоварова і Роман Панченко, відомий як Romario Punch. Вуличний музикант, який виступав із Coldplay у Варшаві, брав участь в талант-шоу «Голос країни 13», де одним з тренерів був Артем Пивоваров.

Раніше «Главком» розповідав, що Євгенія Власова гастролює з гуртом Enigma та перекладає російськомовні хіти. Водночас Руслана оцінила Джамалу та Тіну Кароль в ролі музичних продюсерок Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення.