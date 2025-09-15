Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Руслана оцінила Джамалу та Кароль в ролі музичних продюсерок Нацвідбору на Євробачення

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Співачка Руслана прокоментувала «Главкому» новини Євробачення
фото: Facebook/ruslana.lyzhychko.ua

Переможниця Євробачення-2004 з пісенним конкурсом на «ти»

Народна артистка України Руслана Лижичко прокоментувала оголошення співачки Джамали музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2026. Також перша переможниця від України на пісенному конкурсі (2004 рік, Стамбул, Туреччина) відзначила музичну виконавицю Тіну Кароль, яка була музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2025. Цим Руслана поділилась з «Главкомом» на фестивалі попкультури 1990-х та 2000-х «Покоління», який пройшов в Києві.

«Джамала, по-перше, гіпервідома в усіх колах Євробачення. Її активно запрошують, вона завжди бере участь на міжнародних платформах. Ми дуже близькі. Коли я була в журі (Нацвідбору на Євробачення-2016. – «Главком»), я відстоювала, щоб саме Джамала поїхала на Євробачення», – розповіла Руслана.

Переможниця Євробачення-2004 особисто знайома і з Тіною Кароль. Як і Джамала, і Руслана, вона була не тільки в складі журі на Нацвідборах, але й представляла Україну на конкурсі. А в сезоні Євробачення-2025 активно працювала музичною продюсеркою.

«Я Тіну дуже поважаю, дуже люблю. Ми з Тіною в прекрасних стосунках. Я взагалі Тіні дуже дякую, вона настільки дуже тепло до мене завжди ставиться. І завжди стільки теплих слів мені скаже», – зазначила Руслана.

Співачка Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль
фото: Instagram/tina_karol

Щодо оголошення Джамали музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2026, Руслана впевнена – досвід має значення. Також зірка Євробачення-2004 запропонувала свою допомогу, якщо щось по роботі Джамала не буде встигати. Зазначимо, що переможниця Євробачення-2016 в травні минулого року стала багатодітною матір'ю. Співачка разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим виховує трьох синів.

«Я розумію, що Джа точно розбирається в Євробаченні доволі серйозно. Бо вона має інший досвід. Вона має нелокальний досвід, має інтернаціональний досвід. Та класно, це все дуже круто. Єдине, я не знаю, як Джа буде справлятися. Дітей скоро буде повний дитячий садок. Але якщо що, ми допоможемо (сміється. – Ред.)», – підсумувала Руслана.

Раніше «Главком» розповідав, коли оголосять фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026. Водночас Ірландія поставила ультиматум організаторам Євробачення.

Читайте також:

Теги: Руслана Лижичко Тіна Кароль Євробачення Джамала

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Руслана оцінила Джамалу та Кароль в ролі музичних продюсерок Нацвідбору на Євробачення
Руслана оцінила Джамалу та Кароль в ролі музичних продюсерок Нацвідбору на Євробачення
Потап звернувся до Алли Пугачової російською мовою
Потап звернувся до Алли Пугачової російською мовою
Навіщо українцям Пугачова? Пост нардепа Княжицького викликав бурхливу суперечку
Навіщо українцям Пугачова? Пост нардепа Княжицького викликав бурхливу суперечку
Повернення Євгенії Власової. Гастролює з гуртом Enigma та перекладає російськомовні хіти (ексклюзив)
Повернення Євгенії Власової. Гастролює з гуртом Enigma та перекладає російськомовні хіти (ексклюзив)
«Впаркувалась в чужу машину». Засновниця «Дикого театру» показала фото наслідків інциденту
«Впаркувалась в чужу машину». Засновниця «Дикого театру» показала фото наслідків інциденту
Провели з Києва борщем та сирниками. Принцу Гаррі вручили улюблену страву його мами
Провели з Києва борщем та сирниками. Принцу Гаррі вручили улюблену страву його мами

Новини

У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua