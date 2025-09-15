Руслана оцінила Джамалу та Кароль в ролі музичних продюсерок Нацвідбору на Євробачення

Переможниця Євробачення-2004 з пісенним конкурсом на «ти»

Народна артистка України Руслана Лижичко прокоментувала оголошення співачки Джамали музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2026. Також перша переможниця від України на пісенному конкурсі (2004 рік, Стамбул, Туреччина) відзначила музичну виконавицю Тіну Кароль, яка була музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2025. Цим Руслана поділилась з «Главкомом» на фестивалі попкультури 1990-х та 2000-х «Покоління», який пройшов в Києві.

«Джамала, по-перше, гіпервідома в усіх колах Євробачення. Її активно запрошують, вона завжди бере участь на міжнародних платформах. Ми дуже близькі. Коли я була в журі (Нацвідбору на Євробачення-2016. – «Главком»), я відстоювала, щоб саме Джамала поїхала на Євробачення», – розповіла Руслана.

Переможниця Євробачення-2004 особисто знайома і з Тіною Кароль. Як і Джамала, і Руслана, вона була не тільки в складі журі на Нацвідборах, але й представляла Україну на конкурсі. А в сезоні Євробачення-2025 активно працювала музичною продюсеркою.

«Я Тіну дуже поважаю, дуже люблю. Ми з Тіною в прекрасних стосунках. Я взагалі Тіні дуже дякую, вона настільки дуже тепло до мене завжди ставиться. І завжди стільки теплих слів мені скаже», – зазначила Руслана.

Співачка Тіна Кароль

Щодо оголошення Джамали музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2026, Руслана впевнена – досвід має значення. Також зірка Євробачення-2004 запропонувала свою допомогу, якщо щось по роботі Джамала не буде встигати. Зазначимо, що переможниця Євробачення-2016 в травні минулого року стала багатодітною матір'ю. Співачка разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим виховує трьох синів.

«Я розумію, що Джа точно розбирається в Євробаченні доволі серйозно. Бо вона має інший досвід. Вона має нелокальний досвід, має інтернаціональний досвід. Та класно, це все дуже круто. Єдине, я не знаю, як Джа буде справлятися. Дітей скоро буде повний дитячий садок. Але якщо що, ми допоможемо (сміється. – Ред.)», – підсумувала Руслана.

