Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леди Гага и Кристиан Карино

Подписчики посоветовали отпустить ситуацию и забыть бывшую возлюбленную

50-летний Кристиан Карино активно ведет соцсети после расставания с 33-летней Леди Гагой.

Звездный агент стал часто выкладывать картинки с романтичными и вдохновляющими цитатами. Поклонники певицы решили, что он посвящает эти строки ей.

Так, накануне Кристиан опубликовал фото с телефоном, на котором написано: «Скажи ей, что любишь ее». В подписи агент отметил, что для этого смелого шага нужно быть бесстрашным.

Он поделился также не менее трогательными цитатами: «Когда она рядом со мной, случаются чудеса», «Сила в том, чтобы оставаться мягким», «Как мне повезло, что у меня есть то, с чем так тяжело прощаться», «Будь иглой в чьей-то жизни не для того, чтобы причинить боль, а для того, чтобы связать счастье», «Ты пахнешь любовью».

instagram.com/christiancarino

Многие подписчики посчитали посты Карино очень милыми и пожелали ему удачи. А некоторые посоветовали ему отпустить ситуацию и забыть бывшую возлюбленную.