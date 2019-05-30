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    Шоу-биз

    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях

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    Леди Гага и Кристиан Карино - Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Леди Гага и Кристиан Карино

    Подписчики посоветовали отпустить ситуацию и забыть бывшую возлюбленную

    50-летний Кристиан Карино активно ведет соцсети после расставания с 33-летней Леди Гагой.

    Звездный агент стал часто выкладывать картинки с романтичными и вдохновляющими цитатами. Поклонники певицы решили, что он посвящает эти строки ей.

    Так, накануне Кристиан опубликовал фото с телефоном, на котором написано: «Скажи ей, что любишь ее». В подписи агент отметил, что для этого смелого шага нужно быть бесстрашным.

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    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях
    Надеется все вернуть: экс-бойфренд Леди Гаги посвящает певице трогательные посты в соцсетях

    Он поделился также не менее трогательными цитатами: «Когда она рядом со мной, случаются чудеса», «Сила в том, чтобы оставаться мягким», «Как мне повезло, что у меня есть то, с чем так тяжело прощаться», «Будь иглой в чьей-то жизни не для того, чтобы причинить боль, а для того, чтобы связать счастье», «Ты пахнешь любовью».

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    instagram.com/christiancarino

    Многие подписчики посчитали посты Карино очень милыми и пожелали ему удачи. А некоторые посоветовали ему отпустить ситуацию и забыть бывшую возлюбленную.

     

    знаменитости шоу-бизнес
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