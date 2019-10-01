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    Шоу-биз

    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак

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    <p>Наоми Кэмпбелл</p> <p>instagram.com/naomi/</p> - Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак

    Наоми Кэмпбелл

    instagram.com/naomi/

    Британская супермодель, актриса и певица обладает по‑настоящему изысканным вкусом

    49-летняя Наоми Кэмпбелл просто не надела белье под сетчатый пиджак, назвав такой выход «классическим» для себя. Звезда поделилась снимком, на котором она сидит на светском мероприятии в total black look. На Черную пантеру надеты полупрозрачный пиджак в крупную сетку, застегнутый на единственную пуговицу в районе декольте, и облегающая миди-юбка в тон.

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    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак
    Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак

    Экстремальный разрез на груди акцентировал внимание на красивой форме груди и шоколадном оттенке кожи. Модель элегантно поправляет волосы, изящно положив ноги одна на другую.

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    актриса модель певица
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