Наоми Кэмпбелл забыла надеть белье под пиджак



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Наоми Кэмпбелл instagram.com/naomi/

Британская супермодель, актриса и певица обладает по‑настоящему изысканным вкусом

49-летняя Наоми Кэмпбелл просто не надела белье под сетчатый пиджак, назвав такой выход «классическим» для себя. Звезда поделилась снимком, на котором она сидит на светском мероприятии в total black look. На Черную пантеру надеты полупрозрачный пиджак в крупную сетку, застегнутый на единственную пуговицу в районе декольте, и облегающая миди-юбка в тон.

Экстремальный разрез на груди акцентировал внимание на красивой форме груди и шоколадном оттенке кожи. Модель элегантно поправляет волосы, изящно положив ноги одна на другую.

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