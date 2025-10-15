Головна Скотч Шоу-біз
«Народжувати саме тут». Співачка Аліна Гросу заговорила про майбутні пологи

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Аліна Гросу періодично приїжджає зі США до України
фото: менеджмент артистки

Виконавиця планує стати матір'ю кількох дітей, втім ім'я свого чоловіка так і не розсекречує

Співачка Аліна Гросу, яка живе у США та періодично приїжджає до України, висловилась про вагітність та дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Люкс».

30-річна артистка наголосила, що зараз кожна жінка може сама обирати, народжувати чи ні. Гросу розповіла, що вона любить дітей. «Я займаюся з дітьми, в мене ці садочки – і я хочу своїх дітей. Я хочу і дівчинку, і хлопчика, чим більше, тим краще. Насправді завжди дуже хотіла дітей і, в принципі, на цей час вважаю, що я готова», – розповіла Аліна Гросу.

Співачка вже визначилась, що народжувати буде в Україні. І на це в неї є певні причини. В першу чергу – безпека та українські медичні спеціалісти.

«Хотіла б народжувати в Україні, тому що мені страшно. Дуже багато жінок, я розумію, люблять закордоном народжувати і тому подібне. І там громадянство хочуть, але для мене важливіша безпека. І я дуже багато чула від знайомих дівчат, що не все так легко було і просто в Америці народжувати. Тут у нас є людський фактор, і лікарі все ж таки дивляться на якісь унікальні моменти й підлаштовуються в процесі народження чи в процесі лікування, зазвичай. В Америці все по шаблону має бути, виключно, і начхати на все. Мені здається, що мені безпечніше було би – і психологічно, і фізіологічно – народжувати саме тут», – зізналась Аліна Гросу.

Зазначимо, що навесні 2024 року стало відомо – Аліна Гросу вдруге вийшла заміж. Співачка й досі приховує обличчя обранця. Втім в мережі не раз зав'ялились світлина Гросу з відвідування різних заходів за океаном. Компанію їй складав російський актор Роман Полянський. З ним Гросу в тривалих стосунках, але після початку повномасштабної війни Роман був в Москві, чим обурив багатьох шанувальників співачки.

Це не перший шлюб Гросу. У 2019 році співачка вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Вже через пів року пара розлучилася.

Аліна Гросу з другим чоловіком (2024 рік)
Аліна Гросу з другим чоловіком (2024 рік)
фото: Facebook/GrosuOfficial

Раніше «Главком» писав, що 47-річна телеведуча Інна Шевченко розсекретила ім'я первістка після виписки з пологового.

