Потрійне свято в родині Ротару. В один день народились троє хлопчиків (ексклюзив)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Доньки Анатолія та Лідії Ротару народили хлопчиків в один день
фото: колаж Главком

Співачка Sonya Kay народила близнюків, а її двоюрідна сестра – хлопчика. Обидві молоді матусі – племінниці легендарної Софії Ротару

Співачка Лідія Ротару стала бабусею. Її єдина донька, Софія Хлябич (відома як виконавиця Sonya Kay) народила близнюків. Водночас донька Анатолія Ротару (брата Зінаїди, Софії, Лідії та Ауріки Ротару), Анна також народила хлопчика. Про це «Главкому» ексклюзивно розповіла народна артистка України, співачка Ауріка Ротару.

На початку запису інтерв'ю «Главкому», яке вийде напередодні 67-річчя Ауріки Ротару (відзначає 22 жовтня), артистка повідомила радісну новину. Вранці 9 жовтня родина Ротару поповнилась одразу трьома хлопчиками. Софія Хлябич, яка влітку 2020 року вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова, народила двох хлопчиків. Свою вагітність 34-річна артистка не анонсувала в соцмережах. Як і те, що вперше стала мамою. За словами Ауріки Ротару, Софія народжувала в Чернівцях. Саме там живе новоспечена бабуся Лідія Ротару.

Лідія Ротару (праворуч) з донькою Софією та зятем Олегом
Лідія Ротару (праворуч) з донькою Софією та зятем Олегом
фото: Instagram/sonyakayofficial

Того самого дня старший брат Ауріки Ротару, Анатолій, вдруге став дідусем. Його донька Анна народила хлопчика. Анатолій Ротару, як і його молодший брат Євген, живе в рідному селі великої родини Ротару – Маршинцях (Чернівецька область). Під час спілкування з «Главкомом» Ауріка Ротару не приховувала радості та привітала родичів з поповненням.

Анатолій Ротару
Анатолій Ротару
фото: кадр з фільму Тані Міллер «Софія Ротару» (2007 рік)

Зазначимо, що Ауріка Ротару – наймолодша в родині. Вона має сестер Зінаїду, Софію, Лідію та братів Анатолія та Євгена. 22 жовтня відзначатиме день народження (67 років) та 45-річчя кар'єри великим концертом, який пройде в столичному Жовтневому палаці. На сцені виступлять також Іво Бобул, Петро Чорний та гурт «Лісапетний батальйон».

Потрійне свято в родині Ротару. В один день народились троє хлопчиків (ексклюзив) фото 1
фото: Facebook/Ауріка Ротару jфіційна сторінка

Раніше «Главком» писав, що за словами телеведучого Олексія Суханова співачка Софія Ротару готується до великого інтерв'ю.

