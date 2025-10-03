Головна Спорт Новини
Зіркова українська спортсменка повідомила про вагітність

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Зіркова українська спортсменка повідомила про вагітність
Аліна Грушина-Акобія – дворазова чемпіонка Європи з боротьби

Аліна Грушина-Акобія: Тепер нас буде троє

Зіркова українська борчиня Аліна Грушина-Акобія повідомила, що вона та інший український борець Олександр Грушин стануть батьками. Про це інформує «Главком».

«Нова ера в нашому житті. Ми щасливі й безмежно вдячні. Ще одна мрія стає реальністю… Тепер нас буде троє. Чекаємо на тебе наше Грушенятко», – написала Аліна в Instagram.

26-річна Аліна Грушина-Акобія – дворазова чемпіонка Європи з боротьби. Також вона володарка бронзи та срібла континентальних першостей.

У 2022 році Аліна здобула бронзу світової першості. На Олімпіаді-2024 Грушина-Акобія дійшла до 1/4 фіналу турніру з жіночої боротьби.

Чоловік Аліни Олександр Грушин є бронзовим та срібним призером чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби.

Нагадаємо, видатна українська тенісистка Катерина Володько (у дівоцтві – Бондаренко) очікує на третю дитину.

Разом із чоловіком Денисом Катерина виховує двох доньок – Карину (12 років) та Єву (6 років). Наступного року в родині Володько очікується ще одна донька.

Катерина Бондаренко разом із сестрою Альоною стали першими українськими тенісистками, які здобули титул Grand Slam – на Australian Open 2008 у парному розряді. В одиночному розряді Катерина доходила до чвертьфіналу US Open-2009.

39-річна Бондаренко за свою кар'єру перемагала на двох турнірах в одиночному розряді й посідала 29 місце світового рейтингу. У парі здобула 4 титули і знаходилася на 9 позиції в світі.

Теги: спорт греко-римська боротьба Аліна Акобія жіноча боротьба Олександр Грушин вагітність

Зіркова українська спортсменка повідомила про вагітність
Зіркова українська спортсменка повідомила про вагітність
