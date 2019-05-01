Настя Каменских спровоцировала слухи о беременности из-за фото в купальнике



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instagram / kamenskux

Певица на днях приехала отдыхать в Турцию вместе с Потапом

На днях украинская певица Настя Каменских и ее продюсер Потап отправились в солнечнуую Турци, где совмещают отдых и работу. У NK запланированы несколько выступлений в турецких городах, а пока артистка сразу опубликовала фото в бикини. В кадре артистка сидит на мягком диванчике и демонстрирует свои пышные формы в белоснежном купальнике.

Злопыхатели снова стали корить девушку за ее вульгарный вид. А некоторые поклонники решили, что певица беременна. Подписчики ее соцсети разглядели у Каменских округлившийся живот. «Ты красивая, но очень вульгарная», «Какой ужас, ни стыда ни совести», «Не беременность ли у тебя?», «Это, наверное, Турецкий жор», «Кажется или толстая?», «А живот че прикрыла?» - прокомментировали пост подписчики. Артистка вновь сохранила молчание.

Поклонники в свою очередь заметили, что Потап тоже отдыхает в Турции. По неизвестным причинам Настя не стала публиковать снимки с ним, но указанная в Instagram геолокация выдала, что отпуск они проводят вместе.