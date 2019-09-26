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    Шоу-биз

    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте

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    Натали Портман - Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман

    Внешний вид актрисы очень удивил поклонников ее таланта, ведь обычно Портман одевается куда скромнее

    Натали Портман вышла в свет с экстремально глубоким декольте. Отличающаяся скромностью актриса появилась на премьерном показе картины «Бледная синяя точка» в коротком платье-тунике. Наряд едва прикрывал самые интимные места знаменитости, из-за чего и самой Портман, судя по всему, было слегка неловко – она постоянно одергивала платье и была достаточно зажата.

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    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
    Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте

    Особое внимание привлекал v-образный вырез практически до пупка. На ноги Портман надела классические черные босоножки на каблуках с тонкими ремешками.

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