Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте



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Натали Портман

Внешний вид актрисы очень удивил поклонников ее таланта, ведь обычно Портман одевается куда скромнее

Натали Портман вышла в свет с экстремально глубоким декольте. Отличающаяся скромностью актриса появилась на премьерном показе картины «Бледная синяя точка» в коротком платье-тунике. Наряд едва прикрывал самые интимные места знаменитости, из-за чего и самой Портман, судя по всему, было слегка неловко – она постоянно одергивала платье и была достаточно зажата.

Особое внимание привлекал v-образный вырез практически до пупка. На ноги Портман надела классические черные босоножки на каблуках с тонкими ремешками.