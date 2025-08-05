Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео)

Співачка, яка святкує ювілей, здивувала шанувальників своїм неймовірно чудовим зовнішнім виглядом. Джерела в колі друзів зірки свідчать: зміни коштували $20 тис.

Співачка Наталка Могилевська відсвяткувала своє 50-річчя і записала відео з прогулянки старим Києвом. Про це пише «Главком».

«На каблах по бруківці?! Легко! Бо є сили та не гасне! День народження в рідному Києві! Обожнюю – моє місто та мої люди!» , – поділилася враженнями народна артистка України.

@nataliya_mogilevskaya На каблах по бруківці?! Легко! Бо є сили та не гасне! 😉 День народження в рідному Києві! Обожнюю - моє місто та мої люди! ❤️ ♬ оригінальний звук - Наталія Могилевська

Могилевська пройшлася набережною Дніпра, Андріївським узвозом та загасила свічку на святковому тістечку.

«50 – не вік. Це стан розуму та душі», – раніше наголосила зірка естради, зауваживши, що більше не намагається комусь подобатись й живе за принципом «покохай мене такою, яка я є». Також вона зауважила, що лише тепер життя починає розкриватися по-справжньому – глибоко, яскраво, зі смаком.

До слова, в ці дні Могилевська також представила свій суперхіт «Покохай мене такою, якою я є» в українському звучанні.

Якщо раніше я жила «як треба», то тепер – як хочу. І саме це – найкращий старт. Бо я лише починаю грати свою головну роль, – підкреслила зімни у своєму житті Могилевська.

Усі, хто побачив відео з прогулянки співачки, звернули увагу на прекрасний зовнішній вигляд співачки. Наталя дійсно різко помолодшала. Хтось припускає, що це дива фотошопу, але джерела «Главкома» з числа друзів співачки підтверджують: Могилевська «подарувала собі на ювілей нове обличчя». За інформацією інсайдерів, зірка зробила собі пластику в Італії за $20 тис. Усі втручання виявилися дуже вдалими, зробивши Наталю на років 20 молодшою.

Нагадаємо, цей рік є ювілейним для двох українських суперзірок Ірини Білик, яка у квітні святкувала 55-річчя, для Наталі Могилевської, що 2 серпня відзначила 50. Ювілейний тур Білик відгримів навесні, зокрема в столиці відбулися три супераншлагові виступи в Палаці «Україна», співачка також дала сольник на ВДНГ і запланувала ще один там же на жовтень. Наталя Могилевська спланувала свій ювілей у Палаці «Україна» на листопад.

Нагадаємо, «Главком» розповідав про життєвий шлях і творчість Наталки Могилевської, яка 2 серпня святкувала своє 50-річчя.

До слова, в одному з інтерв'ю Могилевська зі сльозами на очах розповіла про дитинство своїх донечок до моменту їх усиновлення.