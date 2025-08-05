Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео)

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
50 років, вважає співачка, є станом розуму та душі
фото: скріншот з відео

Співачка, яка святкує ювілей, здивувала шанувальників своїм неймовірно чудовим зовнішнім виглядом. Джерела в колі друзів зірки свідчать: зміни коштували $20 тис.

Співачка Наталка Могилевська відсвяткувала своє 50-річчя і записала відео з прогулянки старим Києвом. Про це пише «Главком».

«На каблах по бруківці?! Легко! Бо є сили та не гасне! День народження в рідному Києві! Обожнюю – моє місто та мої люди!» , – поділилася враженнями народна артистка України. 

@nataliya_mogilevskaya

На каблах по бруківці?! Легко! Бо є сили та не гасне! 😉 День народження в рідному Києві! Обожнюю - моє місто та мої люди! ❤️

♬ оригінальний звук - Наталія Могилевська

Могилевська пройшлася набережною Дніпра, Андріївським узвозом та загасила свічку на святковому тістечку. 

Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео) фото 1
Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео) фото 2
Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео) фото 3
Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео) фото 4

«50 – не вік. Це стан розуму та душі», – раніше наголосила зірка естради, зауваживши, що більше не намагається комусь подобатись й живе за принципом «покохай мене такою, яка я є». Також вона зауважила, що лише тепер життя починає розкриватися по-справжньому – глибоко, яскраво, зі смаком.

До слова, в ці дні Могилевська також представила свій суперхіт «Покохай мене такою, якою я є» в українському звучанні.

Якщо раніше я жила «як треба», то тепер – як хочу. І саме це – найкращий старт. Бо я лише починаю грати свою головну роль, – підкреслила зімни у своєму житті Могилевська. 

Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео) фото 5

Усі, хто побачив відео з прогулянки співачки, звернули увагу на прекрасний зовнішній вигляд співачки. Наталя дійсно різко помолодшала. Хтось припускає, що це дива фотошопу, але джерела «Главкома» з числа друзів співачки підтверджують: Могилевська «подарувала собі на ювілей нове обличчя». За інформацією інсайдерів, зірка зробила собі пластику в Італії за $20 тис. Усі втручання виявилися дуже вдалими, зробивши Наталю на років 20 молодшою.

Нагадаємо, цей рік є ювілейним для двох українських суперзірок Ірини Білик, яка у квітні святкувала 55-річчя, для Наталі Могилевської, що 2 серпня відзначила 50. Ювілейний тур Білик відгримів навесні, зокрема в столиці відбулися три супераншлагові виступи в Палаці «Україна», співачка також дала сольник на ВДНГ і запланувала ще один там же на жовтень. Наталя Могилевська спланувала свій ювілей у Палаці «Україна» на листопад.

Нагадаємо, «Главком» розповідав про життєвий шлях і творчість Наталки Могилевської, яка 2 серпня святкувала своє 50-річчя.

До слова, в одному з інтерв'ю Могилевська зі сльозами на очах розповіла про дитинство своїх донечок до моменту їх усиновлення.

Читайте також:

Теги: день народження співачка Наталя Могилевська Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ввечері 16 грудня 2024 року правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу
П'яним спричинив смертельну ДТП на Київщині. Експравоохоронець постане перед судом
7 липня, 11:00
Юрій Чернецький, який у 2022-му отримав пять років тюрми , перебуває на волі
Засуджений за збут наркотиків бізнесмен опинився на волі. Прокуратура пояснила, як це сталося
14 липня, 09:05
Із 6:00 й до закінчення заходів тролейбуси курсуватимуть за зміненим графіком
15 липня столичні тролейбуси №№ 6, 16, 18 курсуватимуть зі змінами (схеми)
14 липня, 18:23
«Київпастранс» просить пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
21 липня, 10:51
Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
22 липня, 15:55
До кінця доби 25 липня у Києві та області очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с
На Київ та область суне гроза: синоптики попередили про небезпеку
25 липня, 15:11
Клименко: Є попередня інформація, що були реактивні «Шахеди»
Київ атаковано реактивними шахедами – глава МВС
31 липня, 10:34
За даними слідства, посадовці організували схему фіктивного оформлення груп інвалідності військовозобов’язаним, які прагнули уникнути мобілізації
У Києві затримано керівництво та лікарів медзакладу, які оформлювали інвалідність ухилянтам
29 липня, 16:07
Вйоса Османі: Дуа та Косово завжди були нероздільні
Співачка Дуа Ліпа отримала громадянство Косова
Вчора, 18:03

Шоу-біз

Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео)
Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео)
Співачка Дуа Ліпа отримала громадянство Косова
Співачка Дуа Ліпа отримала громадянство Косова
Арнольд Шварценеггер понад 10 років приховує нові стосунки
Арнольд Шварценеггер понад 10 років приховує нові стосунки
Проблеми у стосунках? Акторка Вікторія Білан повідомила про вагітність у 47 років та звернулася до чоловіка
Проблеми у стосунках? Акторка Вікторія Білан повідомила про вагітність у 47 років та звернулася до чоловіка
Неочікувана колаборація: Білик, Пивоваров та Астафʼєва випустили пісню
Неочікувана колаборація: Білик, Пивоваров та Астафʼєва випустили пісню
Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії
Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
3922
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
2918
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2459
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2325
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua