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Засуджений за збут наркотиків бізнесмен опинився на волі. Прокуратура пояснила, як це сталося

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Засуджений за збут наркотиків бізнесмен опинився на волі. Прокуратура пояснила, як це сталося
Юрій Чернецький, який у 2022-му отримав пять років тюрми , перебуває на волі
фото: opg_svyatie/Instagram

Печерський райсуд з 2022 року неодноразово зменшував розмір визначеної застави з майже 4 млн до 1 млн грн

Столичний бізнесмен Юрій Чернецький, якого у 2022-му було засуджено до пяти років позбавлення волі за збут наркотиків, перебуває на волі, оскільки Верховний Суд скасував вирок. Справу скерували на новий розгляд у Бориспільський міський районний суд, який не став відправляти обвинуваченого під варту. Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

Прокурори не вказують імені обвинуваченого, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про Чернецького – власника барбершопів у Києві.

Перед цим одна з клінік київської естетичної медицини поширила в Instagram фотографію із бізнесменом, підписавши її так: «Сьогодні у нас відомий гість». Це повідомлення викликало обговорення у соцмережах.

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скриншот


Правоохоронці підтвердили, що у 2022 році Бориспільський міський районний суд засудив бізнесмена до п'яти років позбавлення волі за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто за зберігання та збут наркотиків.

Суд апеляційної інстанції залишив це рішення у силі. Однак адвокати засудженого подали скаргу до Верховного Суду, який частково її задовольнив і скасував вирок. Тепер справу заново розглядають у суді першої інстанції.

У прокуратурі зазначили, що Бориспільський міськрайонний суд не підтримав пропозицію прокурорів і не став відправляти обвинуваченого під варту, обравши інший запобіжний захід – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржила це рішення, але апеляційний суд скаргу прокурорів не задовольнив. Наступне засідання у цій справі призначено на 23 липня.

Крім того, за даними прокуратури, Печерський райсуд Києва розглядає ще одне кримінальне провадження, у якому фігурує Чернецький. У ньому його обвинувачують у збуті наркотиків та незаконному поводженні з боєприпасами – це ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Прокурори кажуть, що Печерський райсуд з 2022 року неодноразово зменшував розмір визначеної застави з майже 4 млн до 1 млн грн. Зрештою, бізнесмен сплатив її.

Прокурори подали апеляційну скаргу та оскаржують зменшення суми застави. Розгляд справи призначено на 28.07.2025 року.

Нагадаємо, поліція Києва затримала двох наркоторговців із «товаром» на суму близько 16 млн грн, які організували наркокрамницю та розповсюджували заборонені речовини, ховаючи їх у бутафорських музичних колонках.

Також за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 11 членам злочинної організації, які продавали метадон по всій Україні. Досудовим розслідуванням встановлено, що керував наркобізнесом 38-річний житель Жашкова Черкаської області, залучивши як співорганізатора ще одного мешканця цього міста. Співорганізатор займався фінансовою частиною бізнесу – забезпечував інших членів організації автомобілями та виводив гроші з криптогаманців.

Теги: Київ наркотики бізнесмен суд

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