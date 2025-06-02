«Якою була б Klavdia Petrivna в 1999 році»: співачка здивувала фанів

Klavdia Petrivna в новому яскравому образі в стилі 90-х, який здивував і захопив її фанів

Відома співачка повністю оновила стиль для нового кліпу, викликавши захват у соцмережах

Klavdia Petrivna представила кардинально новий образ у стилі кінця 1990-х для зйомок кліпу на пісню «Жовті квіти», записану разом із OSTY. Зірка поділилася відео перевтілення в Instagram, викликавши захоплення серед фанатів. Деталі повідомляє «Главком».

Українська співачка вирішила відмовитися від звичних образів і повернутися до ретро-трендів. На відео вона позує у яскраво-рожевій шубі, яку поєднала з блакитними джинсами та білим топом. Волосся артистки було зібране у високий хвіст, а головною особливістю макіяжу стали білі брови – несподіваний і сміливий акцент.

«Якою була б Klavdia Petrivna в 1999 році», – зазначила в підписі до відео Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna показала стильне перевтілення у дусі 1999 року скріншот: Klavdia Petrivna/instagram

Образ доповнили великі сережки-кільця, масивне намисто з ланцюжка з сердечками та стильні окуляри із зеленою оправою. Особливу увагу привернули довгі білі нігті з пухнастими помпонами – деталі, що створюють унікальний стиль.

У соціальних мережах прихильники активно коментують новий вигляд співачки. Вони відзначають оригінальність, яскравість і відсутність вульгарності в новому стилі Klavdia Petrivna. «Це справжній стиль 90-х! Обожнюю таке перевтілення», «Виглядає неймовірно круто і позитивно», – пишуть фанати.

Фани активно обговорюють новий образ співачки в коментарях cкріншот: Klavdia Petrivna/instagram

Klavdia Petrivna продовжує експериментувати із зовнішністю та дивує шанувальників новими проєктами.

Нагадаємо, 30 серпня у Києві відбувся перший концерт найзагадковішої української співачки Klavdia Petrivna. Дебютний концерт співачки зібрав повну залу. Klavdia Petrivna вийшла на сцену без традиційної маски на обличчі й капелюха на голові.

Водночас після першого концерту української співачки Klavdia Petrivna у соцмережах помітили схожість артистки із Іриною Білик. Артистка з'явилася перед глядачами в білому костюмі з розпущеним волоссям. Вона зняла капелюха та показала обличчя, однак невід'ємною частиною образу залишалися окуляри з декором. Подібний образ в окулярах використовувала Ірина Білик у середині 90-х років, зокрема, коли їздила країною з альбомом «Нова».

Раніше співачка Klavdia Petrivna дала перше інтерв'ю за свою кар'єру. Вона завітала на радіо Хіт FM разом зі співаком Артемом Пивоваровим, де презентувала їхній спільний трек «Барабан».