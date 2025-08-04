Співачка Дуа Ліпа отримала громадянство Косова

Вйоса Османі: Дуа та Косово завжди були нероздільні

«Дуа та Косово завжди були нероздільні»: Президентка вручила співачці паспорт

Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа стала громадянкою Республіки Косово. Відповідний указ підписала президентка країни Вйоса Османі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Вйоса Османі.

«Дуа та Косово завжди були нероздільні. Від найбільших світових сцен до сердець мільйонів, вона несла нашу історію з силою, гордістю та грацією», – написала Османі. Вона наголосила, що Дуа Ліпа «розширювала межі, творила історію та нагадувала світові, що велич починається з усвідомлення того, хто ти і звідки ти родом».

фото: Вйоса Османі

Президентка Косова висловила вдячність співачці за її діяльність і зазначила, що Дуа Ліпа є однією з найвідоміших культурних постатей в історії країни.

Дуа Ліпа народилася 22 серпня 1995 року в Лондоні в родині етнічних албанців, які емігрували з Приштини (Косово) у 1990-х роках. До початку своєї музичної кар’єри у 2014 році вона працювала моделлю.

Дебютний альбом співачки, що вийшов у 2017 році, посів третє місце у британських чартах. Другий альбом, «Future Nostalgia» (2020), став її першим, який очолив чарти Великої Британії та увійшов до трійки найкращих у США. Сингл «Levitating» з цього альбому став найпопулярнішою піснею 2021 року в чарті Billboard Hot 100.

У 2023 році Дуа Ліпа записала саундтрек «Dance the Night» для фільму «Барбі», в якому також зіграла епізодичну роль. Її третій альбом «Radical Optimism» (2024) очолив британські чарти, а сама співачка увійшла до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

За свою кар’єру Дуа Ліпа отримала численні нагороди, зокрема:

Сім премій Brit Awards;

Три премії «Ґреммі»;

Дві премії MTV Europe Music Awards;

Два рекорди Гіннеса.

Нагадаємо, у ніч на 5 лютого в Лос-Анджелесі відбулася 66-та музична премія «Ґреммі», яка традиційно вшанувала найвидатніших виконавців світу.