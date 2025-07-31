Київ атаковано реактивними шахедами – глава МВС

Клименко: Є попередня інформація, що були реактивні «Шахеди»

Міністр внутрішніх справ зазначив, що за попередньою інформацією столицю України було атаковано новим типом «Шахедів»

У ніч проти 31 липня 2025 року під час масованої атаки на столицю, Київ був атакований реактивними «Шахедами». Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

«БПЛА заходила з різних сторін міста Києва і після того, як начебто все заспокоїло, за годину пішла ракетна атака», – розповів Клименко.

Попередньо, столицю атакували реактивні «Шахеди»,— міністр внутрішніх справ Клименко



За словами міністра, під час вибухів одних людей завалило просто у ліжках, інших — у коридорах. Їх накривали бетонні плити. pic.twitter.com/UW5rIYYRcP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 31, 2025

Він підтвердив попередню інформацію про використання реактивних дронів. «Є попередня інформація, що були реактивні «Шахеди», які вже не перший раз застосовуються по об’єктам цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва», – зазначив міністр.

фото: ДНСН

Наразі фахівці підраховують точну кількість реактивних «Шахедів», які були задіяні в цій атаці.

Нагадаємо, російські окупаційні війська почали використовувати під час атак по Україні новий тип безпілотників – реактивні «Шахеди». Про це заявив фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, українці тепер можуть почути новий звук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Бескрестнова.

Як відомо, більш ніж 300 дронів і вісім ракет атакували українські міста під час нічного обстрілу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури, а одному зі спальних районів столиці у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд.

Також, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.