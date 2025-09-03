Нацвідбір на Євробачення-2026 розпочато. Стало відомо, коли оголосять фіналістів

Музична продюсерка Національного відбору, співачка й авторка пісень Джамала записала спеціальне відеозвернення

Організатори Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2026 відкрили приймання заявок. Подати заявку можна протягом восьми тижнів – з 3 вересня до 27 жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне мовлення», яке займається організацією конкурсу в нашій країні.

За словами переможниці Євробачення-2016 Джамали, організатори Нацвідбору шукають унікального артиста. Подати заявку можна через форму.

«Не бійтеся експериментувати й залишатися собою – саме це цінує Євробачення і саме це запам’ятовують глядачі. Ви можете подавати необмежену кількість пісень – дві, три чи навіть чотири, адже важливо показати себе у різних гранях творчості. Але пам’ятайте: кожна пісня має відповідати правилам конкурсу», – зазначила Джамала.

Артистка наголосила, що вона також хоче побачити «живі», а не прописані відео – підійде навіть простий селфі-ролик з автомобіля. Джамала та організатори Нацвідбору хочуть почути живе виконання конкурсанта без обробки.

Зазначимо, що згідно з правилами Нацвідбору, брати участь в ньому не можуть артисти, які виступали на території Росії з 2014 року і Білорусі з 2022-го відповідно. Через це чимало топових артистів не можуть відправити свої заявки.

Серед інших вимог, участь у Нацвідборі можуть взяти артисти, які станом на 3 травня 2026 року досягнуть 16-річного віку. Вони не можуть брати участі у відборах, що проводять інші країни-учасниці Євробачення. За результатами прослуховування в строк до 15 грудня буде обрано список фіналістів відбору, який включатиме до 9 виконавців.

Серед учасників лонглиста (15 артистів), які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, воно визначить ще одного учасника фіналу. Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2026 року. Переможця, як і в попередні рази, визначать за результатами голосування журі та глядачів.

