«Якщо Україна програє...» Польський сатирик і музикант звернувся до співвітчизників з попередженням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Якщо Україна програє...» Польський сатирик і музикант звернувся до співвітчизників з попередженням
Як зазначив есеїст, Польща бере участь у війні проти Росії
фото з відкритих джерел

За словами Кшиштофа Скіби, польський народ самотужки «підштовхується під російські чоботи», підіграючи антиукраїнським наративам

Польський музикант, сатирик, есеїст Кшиштоф Скіба опублікував допис, в якому розкритикував співгромадян та владу Польщі. Він каже, що поляки своїми діями перетворюють країну на «російський колгосп». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис митця.

За словами Скіби, антиукраїнські настрої в Польщі щодня наближають країну до Росії. «Ми самі підкоряємося російській владі. Мабуть, сумуємо за правлінням Москви, від якого понад тридцять років тому нас звільнив Валенса спільно з Рейганом. Полякам вже набридла демократія, добробут і відпустки в Хорватії. Ми знову мріємо перетворити Польщу на російський колгосп, країну бідності та відсталості, західну провінцію імперії Сталіна», – каже він.

Як зазначив сатирик, польському народу потрібно зрозуміти, хто друг, а хто ворог. «Єдина країна, яка активно бореться з Путіним, тобто Україна, яка вже три роки чинить ефективний опір і кровоточить, перестала подобатися полякам. Зараз на піку популярності дурне, абсурдне і самогубне обпльовування всього українського», – зазначив він.

Скіба прокоментував скандали через концерт білоруського репера Макса Коржа. За словами музиканта, саме він став детонатором антиукраїнських настроїв.

«Чому? Тому що кілька дівчат перелізли через огорожу? Тому що кілька тисяч людей бігали під сценою голі до пояса? Тому що на 70 тис. глядачів один хлопець приніс прапор УПА? Ви це називаєте бійкою? Серйозно? У той же час вболівальники Леха Познань без будь-якої причини били вікна і перехожих у Белграді. Це була справжня хуліганська бійка. Але про це мовчання. Ніхто не переймався. Бо це наші. А нашим можна. Вас турбує хлопець з прапором УПА на концерті, а не турбує друг президента Навроцького з татуюваннями Гітлера?» – додав він.

За словами Скіби, для українців УПА є тим же, що й для поляків Армія Крайова. Коментуючи Волинську трагедію, сатирик каже, що польська армія вбивала і палила українські села.

«Ці історичні події вміло розпалюють і керують російські пропагандистські відділи. Нібито не було Катині і вбивств поляків від часів поділу до «утвердження Народної Польщі».Росіяни раптом стали святими і улюбленими. Тільки українці погані. Тільки цей Бандера і Бандера, а Червона армія, яка ґвалтувала польських жінок, якось дивно пішла в забуття? Пам'яттю можна керувати, і росіяни в Польщі чудово це роблять», – зазначив він.

Музикант вважає, що пріоритетом зовнішньої політики Польщі має бути допомога Україні та лобіювання її членства в НАТО. «Парадоксально, але завдяки війні НАТО стало сильнішим. Швеція і Фінляндія з страху приєдналися до пакту, і військовий потенціал Альянсу збільшився і зараз у багато разів перевищує потенціал Росії», – пояснив Скіба.

Водночас завдяки біженцям з України польська економіка зросла на 15 млрд щорічно. Водночас кошти, які країна витрачає на допомогу Україні, за словами сатирика, є мізерними. «Саме українці прибирають і ремонтують ваші будинки, будують житлові масиви, доглядають газони, збирають сміття, доставляють піцу і посилки як кур'єри, подають їжу і пиво в барах як бармени і офіціантки. Саме працівники з України виконують роботу, на яку просто немає охочих серед поляків. Бо зарплата занадто низька», – каже він.

Як зазначив Скіба, Польща вже бере участь у війні. «Слогани про те, що це не наша війна, – це ж казки для дітей. Вже три роки через Польщу їде вся військова допомога до України. Ми теж беремо участь у цій війні з Росією, тільки нам набагато зручніше, ніж українцям, бо нас ще не бомблять житлові масиви. Ми лише шлях для транспортування зброї та притулок для біженців», – наголосив митець.

Сатирик каже, що антиукраїнським настроям піддається не тільки президент Польщі, а й уряд країни. Він наголосив, якщо Україна програє цю війну, Польща програє одразу після них.

«Кожен росіянин, убитий в Україні зі зброєю в руках, більше не вступить на територію Польщі. Кожен танк, знищений українцями, кожен дрон, кожен потоплений корабель, не нападе на Польщу. Ми повинні їм за це подякувати. І ми дійсно щиро дякуємо. Депортаціями, образами і щоденною ненавистю. Ми самі підштовхуємося під російські чоботи. Самі, з допомогою наших політиків», – підсумував він.

Як відомо, президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українським громадянам. Тепер, якщо польський парламент не скасує це рішення, виплати на дітей у розмірі 800 злотих, а також безкоштовна державна медицина стануть недоступними для українців, які не працюють в Польщі. Рішення стосується саме тих українців в Польщі, які не працюють офіційно на польського роботодавця або не ведуть бізнес у Польщі.

Українське посольство веде консультації з владою Польщі стосовно вето президента Кароля Навроцького на закон про виплати українським біженцям.

Теги: Польща

