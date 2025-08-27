Британія почала боротися з музикою без навушників у громадському транспорті

Уряд Британії бореться з гучною музикою, політики пропонують штрафувати порушників

У Великій Британії розпочали кампанію проти гучного прослуховування музики та розмов по гучномовцю в громадських місцях. Це стало серйозною проблемою та причиною дискомфорту для багатьох пасажирів, що змусило політиків шукати шляхи вирішення. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

Мер Лондона Садік Хан ініціював спеціальну кампанію, яка поки що зводиться до розміщення попереджувальних знаків. Проте консервативні та ліберальні політики закликають до більш рішучих заходів. Наприклад, міністр транспорту Річард Холден заявив, що пасажири не повинні терпіти «погану музику» інших людей.

Ліберальна партія запропонувала запровадити штрафи до 1000 фунтів стерлінгів для тих, хто не користується навушниками в поїздах та автобусах. Подібну ініціативу вже реалізувала ірландська залізнична компанія Iarnród Éireann, де за таке порушення передбачено штраф у 100 євро.

Кампанія в Лондоні стартувала через кілька днів після того, як консерватори публічно закликали до заборони гучної музики в громадському транспорті. Заступник мера Лондона з питань транспорту Себ Денс підкреслив, що мета ініціативи – забезпечити приємну подорож для всіх пасажирів.

Нагадаємо, уряд Великої Британії готує наймасштабнішу за останні три десятиліття реформу системи покарань в Англії та Уельсі. Щоб розвантажити переповнені в'язниці, влада планує замінити короткі тюремні терміни на альтернативні види покарань. Серед них – заборона на відвідування пабів, концертів та футбольних матчів.