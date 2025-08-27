Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британія почала боротися з музикою без навушників у громадському транспорті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Британія почала боротися з музикою без навушників у громадському транспорті
Лондон буде боротися за тишу у транспорті
фото: Upday Stock Images

Уряд Британії бореться з гучною музикою, політики пропонують штрафувати порушників

У Великій Британії розпочали кампанію проти гучного прослуховування музики та розмов по гучномовцю в громадських місцях. Це стало серйозною проблемою та причиною дискомфорту для багатьох пасажирів, що змусило політиків шукати шляхи вирішення. Про це пише «Главком» із посиланням на  The Independent.

Мер Лондона Садік Хан ініціював спеціальну кампанію, яка поки що зводиться до розміщення попереджувальних знаків. Проте консервативні та ліберальні політики закликають до більш рішучих заходів. Наприклад, міністр транспорту Річард Холден заявив, що пасажири не повинні терпіти «погану музику» інших людей.

Ліберальна партія запропонувала запровадити штрафи до 1000 фунтів стерлінгів для тих, хто не користується навушниками в поїздах та автобусах. Подібну ініціативу вже реалізувала ірландська залізнична компанія Iarnród Éireann, де за таке порушення передбачено штраф у 100 євро.

Кампанія в Лондоні стартувала через кілька днів після того, як консерватори публічно закликали до заборони гучної музики в громадському транспорті. Заступник мера Лондона з питань транспорту Себ Денс підкреслив, що мета ініціативи – забезпечити приємну подорож для всіх пасажирів.

Нагадаємо, уряд Великої Британії готує наймасштабнішу за останні три десятиліття реформу системи покарань в Англії та Уельсі. Щоб розвантажити переповнені в'язниці, влада планує замінити короткі тюремні терміни на альтернативні види покарань. Серед них – заборона на відвідування пабів, концертів та футбольних матчів.

Читайте також:

Теги: Лондон Велика Британія музика штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Леммі: Ми намагалися вплинути на ситуацію на місцях, і я щиро сподіваюся, що ми побачимо різке зменшення страждань
Велика Британія планує визнати Палестину: у МЗС країни пояснили навіщо
30 липня, 05:03
Ціни на житло у Європі суттєво змінились
Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року
29 липня, 21:08
Угоду підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер
Зеленський закликає Раду ратифікувати сторічну угоду з Великою Британією
2 серпня, 11:34
Пара не приховувала стосунки, відвідуючи престижні перегони в Аскоті
Онук Єлизавети II готується до шлюбу з медсестрою
6 серпня, 09:34
Високопоставлені депутати-консерватори висловили побоювання щодо ризику помилок ШІ
Податкова Британії використовує штучний інтелект для слідкування за шахраями
12 серпня, 07:46
Зеленський і Рубіо зустрінуться з європейськими радниками з національної безпеки
У Великій Британії під головуванням Венса пройдуть переговори щодо України
9 серпня, 16:45
У Євробачення є новий логотип у вигляді серця-хамелеону
Євробаченню – 70 років. Презентовано новий логотип конкурсу (фото)
18 серпня, 16:25
Річкові раки є не лише цінним харчовим ресурсом, а й важливою складовою екосистеми
На Київщині починає діяти літньо-осіння заборона на вилов раків: яке покарання чекає порушників
14 серпня, 14:43
Інструктор перебував за кермом непристебнутим
Львівський інструктор автошколи отримав штраф: причина здивувала
24 серпня, 04:20

Соціум

Британія почала боротися з музикою без навушників у громадському транспорті
Британія почала боротися з музикою без навушників у громадському транспорті
Чеські волонтери придбали для України бойовий вертоліт (фото)
Чеські волонтери придбали для України бойовий вертоліт (фото)
Трамп виступає за смертну кару у Вашингтоні
Трамп виступає за смертну кару у Вашингтоні
Сильний землетрус стався в Каспійському морі
Сильний землетрус стався в Каспійському морі
У Парижі біля Ейфелевої вежі п'яний молодик зґвалтував українку
У Парижі біля Ейфелевої вежі п'яний молодик зґвалтував українку
Популярний курорт Іспанії сколихнули напади на туристок
Популярний курорт Іспанії сколихнули напади на туристок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
41K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
24K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
8032
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
6769
«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua