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    Шоу-биз

    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся

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    Потап и Настя&nbsp; - Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Потап и Настя 

    По словам Потапа, они ссорятся с самого начала своего сотрудничества

    На прошлой неделе Настя Каменских и Потап поженились. И если до свадьбы звезды никак не комментировали свои отношения, либо отшучивались на тему личной жизни, то теперь, похоже, решили поменять тактику.

    В сети появился отрывок интервью пары, в котором Настя и Потап рассказывают о своих отношениях, а точнее о ссорах. Оказалось, они у них бывают, да еще какие!

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    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся
    Не прошло и недели со дня свадьбы: Потап и Настя Каменских признались, что часто ссорятся

     «Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Иногда приходилось и посылать друг друга», – рассказала Каменских.

    А Потап заявил, что ссорится они начали еще в начале своего сотрудничества. «Не могу сказать, что она мне понравилась (при знакомстве). Потом мы начали записывать песню, стало еще хуже, потому что у Насти очень крепкий характер, она не слушает никого. Она… итальянка такая. И начали ссориться, ссориться, ссориться», — признался артист.

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    Настя Каменских Потап
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