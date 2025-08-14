Головна Скотч Шоу-біз
«Неприємна правда». Дружина актора Темляка зазналася, чи було в їхніх стосунках фізичне насильство

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Анастасія Нестеренко відреагувала на скандал навколо Темляка
фото: Костянтин Темляк/Instagram

Акторка Нестеренко заявила, що у неї зникла опора після скандалу навколо Темляка

Дружина акторка Театру на Подолі Костянтина Темляка, акторка Анастасія Нестеренко відреагувала на публічний скандал із звинуваченнями проти її чоловіка у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її пост в Instagram.

Акторка заявила, що виступає проти домашнього насильства. Вона наголосила, що через це страждають як жінки, так і чоловіки.

«Чи жахливо здійснювати аб'юз у стосунках? Так. І жінки, і чоловіки страждають від цього. В моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного чи емоційного аб'юзу не було», – зізналася вона.

«Неприємна правда». Дружина актора Темляка зазналася, чи було в їхніх стосунках фізичне насильство фото 1
фото: скріншот з відео

За словами Нестеренко, їй було неприємно дізнатися правду про людину, з якою вона планувала своє майбутнє. Вона подякувала всім тим, хто під час скандалу навколо її чоловіка був поруч та підтримував.

«Дякую всім, хто поруч. Тим, хто писав слова підтримки і не залишився осторонь. Для мене це стало милицями, коли опора зникла», – підсумувала акторка.

«Неприємна правда». Дружина актора Темляка зазналася, чи було в їхніх стосунках фізичне насильство фото 2

Користувачі у коментарях побажали Нестеренко сил та сміливості, щоб впоратись з цією ситуацією.

«Сил вам, Настю, і сміливості. Вірте у себе! Дуже багато людей всі ці дні з думками про вас», «Тримайтеся», «Будуть кращі часи, ви в праві обирати для себе те, що робить вас щасливою», – написали шанувальники.

«Неприємна правда». Дружина актора Темляка зазналася, чи було в їхніх стосунках фізичне насильство фото 3
«Неприємна правда». Дружина актора Темляка зазналася, чи було в їхніх стосунках фізичне насильство фото 4

Нагадаємо, колишня дівчина Костянтина Темляка звинуватила його у домашньому насильстві. За Анастасії Соловйової, протягом чотирьох років він застосовував до неї фізичне та психологічне насильство, підіймаючи на неї руку та шантажувавши самогубством.

Після цього співачка Manita заявила, що Темляк надсилав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було лише 15 років, а також пропонував секс утрьох з її подругою.

Темляк визнав, що «неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити, штовхнути чи стиснути руку до синця». Він висловив готовність понести юридичну та моральну відповідальність. 

Через скандал за актора вступився український журналіст Олексій Суханов. Він заявив, що Темляк відреагував на звинувачення у насиллі та готовий понести юридичну і моральну відповідальність за свої дії. 

Також за актора вступилась його колега, акторка Театру на Подолі Даша Малахова. Вона розповіла, як сама була аб'юзом у стосунках, та наголосила, що на Темляка повісили ярлик.

