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13 років без Богдана Ступки. Син легендарного актора показав архівні фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Богдан Ступка з сином Остапом
фото: соцмережі Остапа Ступки

У 2012 році в Києві відійшов у вічність Богдан Ступка

Сьогодні, 22 липня, виповнюється 13 років від дня смерті легендарного українського актора Богдана Ступки. У пам'ять про батька його син, Остап Ступка, поділився низкою архівних фото. Про це передає «Главком» з посиланням на допис Ступки-молодшого.

«13 років без тебе, тату. Цифра вже двозначна, але відчуття все одно ніби це сталося зовсім недавно. Ти був для мене не просто татом, ти був першим прикладом, першим учителем – і в житті, і на сцені. Твій досвід, перемоги й поразки, твої поради  вони досі зі мною. Я несу їх не лише як спогад, а й як інструменти та інструкції – як жити в цьому світі», – написав він.

13 років без Богдана Ступки. Син легендарного актора показав архівні фото фото 1

Остап зазначив, що всі ці роки без мудрості, гумору та завжди влучних слів батька даються важко. «Дякую за те, що був, яким був, і за все, що залишив по собі. Люблю тебе», – додав він.

13 років без Богдана Ступки. Син легендарного актора показав архівні фото фото 2

Вшанував пам’ять Ступки і Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Там наголосили, що присутність Богдан Сильвестровича у театрі – це сторінка епохи.

13 років без Богдана Ступки. Син легендарного актора показав архівні фото фото 3

Що відомо про Богдана Ступку

Богдан Сильвестрович Ступка – великий актор, який належить до когорти Зірок вітчизняного кінематографа та українського театру. Народний артист УРСР, Народний артист СРСР, Герой України. Народився 27 серпня 1941 року у смт Куликів Львівської області. Помер у Києві в 2012 році.

Його творчим наставником був Сергій Данченко, який 1978 року очолив Київський академічний драмтеатр ім. Івана Франка куди незабаром запросив і Ступку. Протягом 1999-2001 років Богдан Сильвестрович – міністр культури і мистецтв України. Після смерті Сергія Данченка Ступка очолив театр, де разом із батьком на сцені прославленого колективу виступав і син Остап.

За свою кар'єру актор виконав понад 100 ролей у театрі і близько 100 – в кіно.

У театрі імені Франка знаковими для нього стали вистави: «Украдене щастя», «Дядя Ваня», «Король Лір», «Сни за Кобзарем», «Цар Едіп», «Тев'є-Тевель», «Легенда про Фауста» та інші.

Працював Богдан Ступка із легендарними кінорежисерами: Отаром Іоселіані, Кшиштофом Зануссі, Єжи Гофманом, Режисом Варньє, Юрієм Іллєнком, Кірою Муратовою та іншими.

Дебют у кіно для Богдана Ступки стала роль Ореста Дзвонаря у фільмі Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою». У переліку ролей Богдана Ступки багато історичних постатей: гетьмани Іван Брюховецький («Чорна рада»), Іван Мазепа («Молитва за гетьмана Мазепу»), Богдан Хмельницький («Вогнем і мечем»), а також Чингісхан («Таємниця Чингісхана»), Олександр Керенський («Червоні дзвони»), Борис Годунов («Кремлівські таємниці»), Остап Вишня («Із житія Остапа Вишні»).

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Теги: Остап Ступка Герой України театр актор артист Богдан Ступка народний артист

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