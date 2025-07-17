Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Йосип Лось, звинувачений у домаганнях, намагався поновитися в університеті Франка: що вирішив суд

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Йосип Лось, звинувачений у домаганнях, намагався поновитися в університеті Франка: що вирішив суд
Йосип Лось відкидає звинувачення у домаганнях
фото з відкритих джерел

Журналістка видання NGL.media Катерина Родак звинуватила у домаганнях викладача факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Йосипа Лося

Сьогодні, 17 липня, Галицький райсуд відхилив позов колишнього професора Львівського університету імені Івана Франка факультету журналістики Йосипа Лося, звинуваченого у домаганнях. Йшлося щодо скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Студентський уряд ЛНУ.

«До переліку доказів додали дослідження Студентського уряду про кількість студентів (36% від усіх здобувачів факультету журналістики), що відмовляються відвідувати лекційні та семінарські заняття викладача у разі його поновлення на посаді», – йдеться у повідомленні.

За інформацією від адвоката Лося позивач планує подавати апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, журналістка видання NGL.media Катерина Родак звинуватила у домаганнях викладача факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Йосипа Лося. 25 лютого вона опублікувала у Facebook допис, в якому розповіла про епізод з домаганнями, що стався під час її навчання на факультеті журналістики ЛНУ. Як виходить із коментарів, у подібну ситуацію потрапляли й інші студентки.

Як відомо, етична комісія Львівського національного університету імені Івана Франка рекомендувала звільнити викладача факультету журналістики Йосипа Лося, якого колишні студентки звинувачують у домаганнях. Згодом викладача все ж було звільнено.

Тим часом Йосип Лось відкидає звинувачення у домаганнях.

Як повідомляв «Главком», український письменник Юрій Винничук став на захист 87-річного професора Львівського національного університету ім. І. Франка Йосипа Лося.

Читайте також:

Теги: Львів зґвалтування університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі триває досудове розслідування
У ресторані Кацуріна отруїлися понад 40 людей: поліція відкрила провадження
Сьогодні, 00:27
У 2025 році найкращим університетом України знову став КНУ ім. Шевченка
Названо найкращий університет України у 2025 році: повний список лідерів
14 липня, 05:27
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу
Атака на Львів: мер показав кадри та повідомив про наслідки (фото, відео)
12 липня, 05:43
У місті видніється дим через атаку
Західна Україна опинилась під комбінованим ударом РФ: наслідки (оновлено)
12 липня, 05:31
На сайті НАЗК з’явилася декларація Володимира Труша як кандидата на посаду проректора
Ексголова Тернопільської ОВА претендує на посаду проректора Львівського медуніверситету
7 липня, 17:17
Михайло Винницький: Особа не склала математику. Що робити? По-перше, це не трагедія
Міносвіти розповіло, як дотягнути до прохідного балу на НМТ з математики
20 червня, 14:42
Палац Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут
Військовий ліцей у Львові замовив кондиціонери для укриття, які в 15 разів дорожчі за ринкові
19 червня, 14:33
Тільки за останній тиждень поступило 59 звернень про сексуальне насильство
Майже 70% звернень про сексуальне насильство під час війни надійшли від чоловіків
18 червня, 18:59
Дмитро Ісаєнко був студентом першого курсу магістратури університету Драгоманова
31-річний Дмитро Ісаєнко загинув під завалами будинку у Києві: його весь день чекали батьки
18 червня, 11:16

Суспільство

Йосип Лось, звинувачений у домаганнях, намагався поновитися в університеті Франка: що вирішив суд
Йосип Лось, звинувачений у домаганнях, намагався поновитися в університеті Франка: що вирішив суд
Суд в Україні визнав шлюбні відносини між двома чоловіками: християнська організація оскаржила рішення
Суд в Україні визнав шлюбні відносини між двома чоловіками: християнська організація оскаржила рішення
Масовий мор риби на Дніпропетровщині: іхтіолог вказав на небезпеку для людей
Масовий мор риби на Дніпропетровщині: іхтіолог вказав на небезпеку для людей
Україна завдяки безпілотникам стримує наступ РФ, проте окупанти змінити тактику – Reuters
Україна завдяки безпілотникам стримує наступ РФ, проте окупанти змінити тактику – Reuters
ДБР скасувало допити Шабуніна, він сьогодні має повернутися до військової частини
ДБР скасувало допити Шабуніна, він сьогодні має повернутися до військової частини
У Дніпрі евакуюватимуть авто без номерів: влада ухвалила рішення
У Дніпрі евакуюватимуть авто без номерів: влада ухвалила рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2025
8669
Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала
7808
«Легенда троєщинського ОСББ» стала радницею голови Деснянського району (фото)
4987
Вчені знайшли простий спосіб повернути радість та щастя
3790
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»

Новини

17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua