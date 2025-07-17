Йосип Лось, звинувачений у домаганнях, намагався поновитися в університеті Франка: що вирішив суд

Журналістка видання NGL.media Катерина Родак звинуватила у домаганнях викладача факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Йосипа Лося

Сьогодні, 17 липня, Галицький райсуд відхилив позов колишнього професора Львівського університету імені Івана Франка факультету журналістики Йосипа Лося, звинуваченого у домаганнях. Йшлося щодо скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Студентський уряд ЛНУ.

«До переліку доказів додали дослідження Студентського уряду про кількість студентів (36% від усіх здобувачів факультету журналістики), що відмовляються відвідувати лекційні та семінарські заняття викладача у разі його поновлення на посаді», – йдеться у повідомленні.

За інформацією від адвоката Лося позивач планує подавати апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, журналістка видання NGL.media Катерина Родак звинуватила у домаганнях викладача факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Йосипа Лося. 25 лютого вона опублікувала у Facebook допис, в якому розповіла про епізод з домаганнями, що стався під час її навчання на факультеті журналістики ЛНУ. Як виходить із коментарів, у подібну ситуацію потрапляли й інші студентки.

Як відомо, етична комісія Львівського національного університету імені Івана Франка рекомендувала звільнити викладача факультету журналістики Йосипа Лося, якого колишні студентки звинувачують у домаганнях. Згодом викладача все ж було звільнено.

Тим часом Йосип Лось відкидає звинувачення у домаганнях.

Як повідомляв «Главком», український письменник Юрій Винничук став на захист 87-річного професора Львівського національного університету ім. І. Франка Йосипа Лося.