«Ну там війна, а я тут». Онук легендарного Ступки розказав, як виживає в Америці

Онук легендарного Ступки розповів про життя в Америці та щоденні виклики

Актор Дмитро Ступка, онук відомого українського артиста Богдана Ступки, дав відверте інтерв’ю, в якому розповів про своє життя в США під час повномасштабної війни в Україні. За його словами, життя в США потребує щоденної роботи і схоже на життя у «країні рабів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Дмитра Ступки «З нуля».

Ступка заявив, що не бачить нічого поганого в тому, щоб жити своїм життям в Америці, поки в Україні триває війна. «Там війна тут життя, якби ну що що зробити?», – прокоментував він. Ступка додав, що він і його знайомі «допомагаєм, чим можем». Актор також висловив критику на адресу українських чиновників, стверджуючи, що «пів Верховної ради по Монако сидить», тоді як він «виживає в цій Америці».

Однією з головних причин, чому Ступка не планує повертатися в Україну, він назвав власну безпеку. Актор висловив побоювання, що може загинути від російських дронів. «Бо там війна там людей вбивають, от шахеди прилітають... і все, і Дмитра Ступки нема, ну це ж може бути таке», – сказав він, згадуючи новину про співака Тараса Тополю та його дружиною, в помешкання яких влучив російський «Шахед».

Описуючи життя в Америці, Дмитро Ступка назвав його «дуже-дуже дорогим» і таким, де «кожен сам за себе». За його словами, багато людей працюють на двох-трьох роботах. Він назвав США «країною рабів», оскільки в разі хвороби можна втратити все, включно з будинком.

Актор розповів, що бачив, як деякі знайомі відкривають бізнеси, пов'язані з медициною та страхуванням, зокрема хоспіси для людей похилого віку, алкоголіків та наркозалежних, які фінансуються страховками. Він також зазначив, що зараз живе в місті Глендейл, яке вважає безпечним і чистим.

Нагадаємо, 22 липня, виповнилося 13 років від дня смерті легендарного українського актора Богдана Ступки. У пам'ять про батька його син, Остап Ступка, поділився низкою архівних фото.

«13 років без тебе, тату. Цифра вже двозначна, але відчуття все одно ніби це сталося зовсім недавно. Ти був для мене не просто татом, ти був першим прикладом, першим учителем – і в житті, і на сцені. Твій досвід, перемоги й поразки, твої поради вони досі зі мною. Я несу їх не лише як спогад, а й як інструменти та інструкції – як жити в цьому світі», – написав він.

Остап зазначив, що всі ці роки без мудрості, гумору та завжди влучних слів батька даються важко.