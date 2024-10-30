Остап Ступка підтвердив роман із 22-річною театрознавицею (фото)

Актор розповів, як познайомився з новою обраницею

Актор Остап Ступка підтвердив роман із театрознавицею Маргаритою Ткач, якій в листопаді виповниться 23 роки. Зізнався артист у коментарі oboz.ua.

Ступка вперше заговорив про свої стосунки з молодою дівчиною. Він розповів, що познайомився з Маргаритою у столичному Театрі Франка, де працює вже багато років.

Маргарита Ткач та Остап Ступка фото: Маргарита Ткач/Instagram

Маргарита Ткач і Остап Ступка фото: Маргарита Ткач/Instagram

Водночас артист відмовився відповідати, чи розлучився офіційно з дружиною Дариною, яка, до речі, також була значно молодшою за нього. Натомість Ступка лише сказав, що почувається щасливим: «Ну а чого ні? Життя продовжується!».

Остап Ступка з четвертою дружиною Дариною фото з відкритих джерел

Остап Ступка і Маргарита Ткач показалися разом на відкритті міжнародного кінофестивалю «Молодість». На запитання журналістки, чи правда, що актор і театрознавиця зустрічаються, Ступка відповів: «Так. Але я не люблю про це розповідати. Ну навіщо? Це особисті речі. Де познайомилися? Нас об’єднав театр».

Остап Ступка і Маргарита Ткач фото з відкритих джерел

Відомо, що театрознавиці Маргариті Ткач у листопаді виповнюється 23 роки. На своїй сторінці в Instagram вона повідомляла, що її тексти публікує видання «Український театр», а також вона планує працювати на сайті видання, де буде відповідальною редакторкою: «Наразі переважно працюю над запуском сайту та роботою соцмереж».

Нагадаємо, що з 2015 року Остап Ступка перебував у шлюбі зі студенткою Дариною, яка молодша за нього на 20 років. Але до неї мав ще трьох обраниць. Відомо, що Ступка одружувався чотири рази. Першою його дружиною стала Тетяна Капліна. Від неї у Ступки є син Дмитро. Також актор був у щлюбі з балериною Тетяною. Найдовше Ступка прожив із Іриною, яка працювала директоркою-розпорядницею театру. У цьому шлюбі на світ з’явилося двійко дітлахів Богдан та Устина.