Помер актор фільму «Супермен»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Помер актор фільму «Супермен»
Теренс Стемп народився 22 липня 1938 року в Лондоні
Теренс Стемп зіграв трансгендерну жінку в австралійському фільмі 1994 року «Пригоди Прісцилли, королеви пустелі»

Теренс Стемп, англійський актор, який зіграв головного лиходія генерала Зода в оригінальних фільмах про Супермена, помер у віці 87 років 17 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

За свою кар'єру, яка тривала шість десятиліть, номінований на «Оскар» актор знявся у таких фільмах, як «Пригоди Прісцилли, королеви пустелі», «Далеко від натовпу» та «Валькірія».

Теренс Стемп народився 22 липня 1938 року на сході Лондона, в родині робітників. Він відвідував гімназію, а потім почав кар'єру в рекламі. Отримавши стипендію для навчання в театральній школі, став відомим у 1960-х роках, дебютувавши в головній ролі у фільмі «Біллі Бадд» 1962 року про наївного молодого моряка в 18 столітті. За цю роль він був номінований на «Оскар» як найкращий актор другого плану та отримав «Золотий глобус» як найкращий дебютант.

Стемп також відомий за фільмами «Супермен» і «Супермен II» в ролі генерала Зода, викрадача Фредді Клега в «Колекціонері» та сержанта Троя в «Далеко від натовпу».

Однією з найвідоміших і найвизначніших ролей стала роль трансгендерної жінки в австралійському фільмі 1994 року «Пригоди Прісцилли, королеви пустелі», за яку Стемп був номінований на премії BAFTA і «Золотий глобус».

За повідомленнями, Стемп був готовий повернутися в сиквелі «Присцилли», що підтвердив минулого року режисер Стефан Елліотт.

До слова, легендарний музикант Оззі Осборн, який страждав на хворобу Паркінсона, помер у віці 76 років. Артист пішов з життя 22 липня через кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників.

актор смерть Велика Британія

