Скандальне призначення в Колумбії: міністром став ексактор фільмів для дорослих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Скандальне призначення в Колумбії: міністром став ексактор фільмів для дорослих
Призначення Флоріана вважається частиною курсу адміністрації Петро на просування прав меншин і подолання дискримінації в суспільстві
колаж: glavcom.ua

Міністерство рівності в Колумбії створене у 2023 році

У Колумбії новим міністром рівності призначено 42-річного політолога Хуана Карлоса Флоріана, який раніше працював в індустрії створення контенту для дорослих. Призначення спричинило гучний суспільно-політичний резонанс у країні, яка відома традиційною консервативною культурою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Флоріан має диплом престижного Папського університету Хав’єра в Боготі та тривалий досвід у сфері державного управління. До цього він обіймав посаду заступника міністра рівності.

Водночас найбільшу увагу громадськості привернуло минуле Флоріана, який, за повідомленнями, знімався у відвертих фільмах для дорослих. За даними місцевих ЗМІ, політик завжди відкрито ставився до свого минулого й активно відстоює права ЛГБТІК-спільноти.

Призначення відбулося після того, як президент Колумбії Густаво Петро звільнив попередню очільницю Міністерства рівності, яка тривалий час блокувала призначення Флоріана на посаду свого заступника. За три роки правління Петро вже змінив понад 50 міністрів.

Міністерство рівності, створене у 2023 році, має на меті розширення доступу до державних програм для соціально вразливих верств населення. Призначення Флоріана вважається частиною курсу адміністрації Петро на просування прав меншин і подолання дискримінації в суспільстві.

Як відомо, у червні у столиці Колумбії Боготі стався збройний напад на сенатора Мігеля Урібе, потенційного кандидата у президенти країни. Політика поранили під час публічного заходу. 39-річний Мігель Урібе є представником опозиційної консервативної партії «Демократичний центр», заснованої колишнім президентом Колумбії Альваро Урібе. Незважаючи на однакове прізвище, вони не є родичами.

Нагадаємо, у мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес, яка входила до правлячої партії Morena. Це передає «Главком» із посиланням на CNN.

Так, напад стався на заході під час виборчої кампанії: невідомі раптом відкрили вогонь по його учасниках.

Подію було зафіксовано під час онлайн-трансляції на фейсбуці, з якої видно, як Гутьєррес вітає місцевих жителів на вулицях Текістепека, коли раптом починається стрілянина.

Згідно з інформацією генпрокуратури штату, разом з кандидаткою загинули ще три людини, крім того, троє отримали поранення.

Раніше ми писали, що у Мексиці виявили ранчо, де картель CJNG катував і спалював жертв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

Група активістів, до складу якої входять родичі зниклих безвісти в Мексиці, отримала інформацію про можливе масове поховання та вирушила на ранчо в пошуках слідів своїх близьких. Однак те, що вони виявили, виявилося ще страшнішим: близько 200 пар взуття, сотні предметів одягу, десятки валіз і рюкзаків, залишених після зникнення їхніх власників. На місці також знайшли печі та людські кістки. За словами активістів, це ранчо могло використовуватися картелем «Нове покоління Халіско» (CJNG) для навчання бойовиків, катувань і спалення тіл жертв.

Читайте також:

