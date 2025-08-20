Скандальне призначення в Колумбії: міністром став ексактор фільмів для дорослих

Призначення Флоріана вважається частиною курсу адміністрації Петро на просування прав меншин і подолання дискримінації в суспільстві

Міністерство рівності в Колумбії створене у 2023 році

У Колумбії новим міністром рівності призначено 42-річного політолога Хуана Карлоса Флоріана, який раніше працював в індустрії створення контенту для дорослих. Призначення спричинило гучний суспільно-політичний резонанс у країні, яка відома традиційною консервативною культурою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Флоріан має диплом престижного Папського університету Хав’єра в Боготі та тривалий досвід у сфері державного управління. До цього він обіймав посаду заступника міністра рівності.

Водночас найбільшу увагу громадськості привернуло минуле Флоріана, який, за повідомленнями, знімався у відвертих фільмах для дорослих. За даними місцевих ЗМІ, політик завжди відкрито ставився до свого минулого й активно відстоює права ЛГБТІК-спільноти.

Призначення відбулося після того, як президент Колумбії Густаво Петро звільнив попередню очільницю Міністерства рівності, яка тривалий час блокувала призначення Флоріана на посаду свого заступника. За три роки правління Петро вже змінив понад 50 міністрів.

Міністерство рівності, створене у 2023 році, має на меті розширення доступу до державних програм для соціально вразливих верств населення. Призначення Флоріана вважається частиною курсу адміністрації Петро на просування прав меншин і подолання дискримінації в суспільстві.

