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Клавдія Петрівна зізналася, скільки грошей витрачає на життя та кар'єру

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Клавдія Петрівна вперше за довгий час показалася перед шанувальниками у мережі
фото: скриншот Іnstagram.com/angelina_pichik

Клавдія Петрівна заговорила про великий концерт у Криму

Співачка Клавдія Петрівна показалася у Києві та розповіла про свої витрати на життя. Зірка розкрила суми, які вона вкладає у розвиток своєї кар'єри. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар виконавиці блогерці Ангеліні Пічик.

20-річна Клавдія Петрівна, справжнє ім'я якої Соломія Опришко, назвалася «дуже молодою» артисткою та авторкою пісень. Вона важає, що для комфортного життя у Києві потрібно $10-15 тис. на місяць. 

«Ну, для комфортного… ну люкса, я думаю, 10-15 тис. З басейном, з тайськими масажами, сауною. Думаю, це буде круто», – висловилася співачка.

Однак Клавдія Петрівна сама таких грошей на життя не витрачає. Сума її бюджету на місяць складає близько $2 тис. «А для скромного десь $1,5-2 тис. Це оренда, таксі, продукти, все стандартно», – розповіла зірка.

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Водночас Кладія Петрівна зауважила, що має й більші витрати, які спрямовує на свій розвиток як співачки. «Це мільйони гривень, не доларів. Багато, бо оренда майданчика дорога, персонал, хто на сцені: балет, музиканти. Це все коштує багато грошей», – додала артистка. Також вона зазначила, що один її костюм коштує понад 100 тис. грн.

Соломія Опришко зізналася, як почувалася, коли приховувала свою особистість за великим капелюхом та сценічним ім'ям загадкової Клавдії Петрівни. «Дуже суперово, щось підслуховувала про себе», – розповіла дівчина. Наприкінці відео Клавдія Петрівна поділилася своєю мрією. Вона хоче влаштувати великий концерт в «українському Криму».

Також повідомлялося, український актор театру та кіно Павло Текучев розповів, скільки заробляють українські актори. Павло Текучев не став розкривати власних гонорарів за один знімальний день. Однак розповів про загальні суми, які заробляють актори за зміну. 

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Теги: співачка гроші шоубіз Київ столиця

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