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Віктор Павлік зізнався, скільки грошей йому потрібно для комфортного життя у Києві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Артист відверто розказав про фінансовий бік життя у столиці
фото з відкритих джерел

Артист відверто розповів про свої щомісячні витрати

Український співак Віктор Павлік назвав суму, яку вважає мінімально необхідною для комфортного життя в Києві, та зізнався, скільки грошей витрачає сам. Як інформує «Главком», про це артист розповів блогерці Ангеліні Пичик.

Артист відверто розказав про фінансовий бік життя у столиці. За його словами, нинішні ціни диктують зовсім інші правила, ніж кілька років тому. Тому для людини, яка живе в Києві та покриває всі щоденні потреби, потрібен стабільний дохід. Павлік переконаний, що йдеться не про розкіш, а про базовий комфорт. Саме тому він озвучив суму, яку вважає мінімально прийнятною.

«Ну $1000 мінімум. Тобто 44 тисячі гривень – це якийсь такий самий мінімум», – зазначив артист.

Утім, власні витрати співака виявилися значно більшими. Виконавець каже, що його щомісячний бюджет лише на найнеобхідніше фактично удвічі перевищує названу суму. Йдеться про повсякденні потреби та звичні витрати, без яких він не уявляє комфортного життя.

Віктор Павлік зізнався, скільки грошей йому потрібно для комфортного життя у Києві фото 1

«Ну напевно мені треба х2 до того, що я казав про мінімальну суму. Порядка 100 тисяч гривень, якось так», – поділився Павлік.

Нагадаємо, 22 березня 2026 року, Національний палац мистецтв «Україна» першим оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка. За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової).

Крім цього на концерті Віктора Павліка відбулося ще одне непорозуміння. Дружину артиста Катерину Репяхову обурило ставлення до глядачів. За її словами, охорона забороняла дарувати Віктору Павліку квіти тоді, коли хотілося глядачам, та не дозволяла танцювати. Тож дружина співака звернулась до Палацу «Україна» з вимогою публічних вибачень.

До слова, Сергій Перман, керівник Палацу «Україна», який організував та фінансував ювілейне шоу Віктора Павліка, уперше особисто прокоментував скандал, що стався за кулісами. Нагадаємо, дружина співака Катерина Репяхова, звинуватила організаторів в її приниженні. У відповідь Палац пояснив ситуацією тим, що дружина втручалася в організаційні процеси просто посеред шоу, але при цьому вибачився перед нею.

На третій день після концерту і після того, як скандал набрав обертів, заяву зробив Сергій Перман. Він назвав родину народного артиста Павліка «професійними провокаторами» та прокоментував інцидент на концерті.

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Теги: гроші Україна артист співак

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