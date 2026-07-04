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Злата Огнєвіч вразила сумою для комфортного життя в Києві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Злата Огнєвіч розповіла, як вона дбає про своє здоровʼя та красу
фото: Іnstagram.com/zlata.ognevich

Співачка назвала список своїх щомісячних витрат

Українська співачка Злата Огнєвіч розкрила суму своїх витрат для комфортного життя у Києві. Зірка зізналася, що частина її грошей йде на догляд за собою. Про це пише «Главком» із посиланням на проєкт «Ранок у великому місті».

Злата Огнєвіч щомісяця має чіткий список витрат. Наприклад, харчування, паливо, заняття спортом, послуги косметолога тощо. Разом із цим окремої суми потребує догляд за собою: на красу виконавиця щомісяця витрачає близько тисячі доларів.

«Якщо прорахувати всі витрати на життя в столиці: це косметолог, заправка автомобіля, тренування, їжа, і ще багато чого, то це десь п’ять тисяч доларів», – розповіла співачка.

Злата Огнєвіч вразила сумою для комфортного життя в Києві фото 1
фото: Іnstagram.com/zlata.ognevich

Артистка також прокоментувала свої висловлювання про те, що для гарного вигляду та догляду за собою необхідні гроші, що спровокувало бурхливі обговорення у мережі. Однак вона додала, що краса також залежить від регулярності та дисципліни.

«Потрібна дисципліна, муштра та системність у цьому. Але для того, щоб просто дбати про своє здоров’я, вживати вітаміни, піти до лікаря – на все це потрібні кошти», – пояснила співачка.

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч висловилася про свою колегу Тіну Кароль, коментуючи її зовнішній вигляд. Фрагмент з інтерв’ю співачки із цими словами, почав поширюватися мережею, на що відреагувала Тіна Кароль та заявила, що вона може сама за себе відповісти. 

Під час інтерв’ю Злату Огнєвіч запитали про те, у чому криється секрет її зовнішності в 40 років. Разом із цим згадали і про вроду Тіну Кароль, яка з віком також виглядає все краще. На це питання Злата Огнєвіч дала відповідь за себе та Тіну Кароль та заявила, що вони мають достатньо грошей, щоб за собою доглядати та мати гарний вигляд.

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Теги: здоров'я Київ гроші співачка Злата Огнєвіч

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