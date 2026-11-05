Кличко пояснив, від чого залежить стабільна робота інфраструктури Києва

Дарницька ТЕЦ після російських ударів у лютому 2026 року

Кличко: «Не про все можемо публічно говорити»

Київ функціонує в умовах посилення ворожих ударів по енергетиці, теплогенерації та системах водопостачання. Ключовим фактором захисту критичної інфраструктури залишається протиповітряна оборона. Про це у своєму зверненні заявив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком»

За словами мера, міська влада готується до різних сценаріїв розвитку подій. У столиці ще з весни функціонує енергетичний штаб із життєзабезпечення міста, до якого залучені фахівці, енергетики, науковці та практики. Штаб вже напрацював алгоритми дій на випадок критичних ситуацій, хоча з міркувань безпеки деталі заходів не розголошують.

Водночас Кличко наголосив, що відновлення та стабільна робота об'єктів повністю залежать від щільності повітряного захисту.

«При такій інтенсивності нищівних атак ворога без захисту ключових об’єктів системами ППО відновлення, стабільна робота і взагалі існування цих об’єктів – під великим питанням! Бо коли прилітає одразу кілька ракет чи рій дронів, ніякі захисні споруди з цим не впораються», – підкреслив Кличко.

Мер Києва також додав, що міська влада робить усе можливе для підтримки функціонування столиці та забезпечення киян базовими послугами в надзвичайно складних умовах.

Нагадаємо. усі будинки Києва, за винятком аварійних об'єктів, мають бути з теплом до 12 листопада. Водночас система водопостачання столиці працює у штатному режимі, а для підстраховки під час блекаутів у місті будують нову альтернативну генерацію. Про це під час брифінгу щодо енергозабезпечення столиці та підготовки до опалювального сезону 2026/2027 повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Також уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу. «Генератори передаємо коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією. Закликаю місцеві органи влади забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення обладнання», – закликав Корецький.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.