Melovin розповів, скільки грошей йому необхідно для життя в Києві: реакція соцмереж

Рома Семикін
Рома Семикін
Музикант, композитор Костянтин Бочаров обожнює парфуми
фото: Instagram/melovin_official

Учасник Євробачення-2018 від України має власне житло в столиці

Співак Melovin озвучив суму, яку витрачає для життя в столиці. 28-річний уродженець Одеси також розповів, на що витрачає найбільше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на блогерку Ангеліну Пичик.

«Якщо мінімально, то мені здається – $2 тис. Якщо ти сам без дівчини, або без хлопця – буде комфортно. А якщо хочеш на більш на ширшу ногу як я, то від $5 тис.», – зауважив Костянтин Бочаров (справжнє ім'я Melovin). За словами артиста, в нього приблизно ця сума в понад 200 тис. грн і виходить (еквівалент $5 тис.).

В музиканта також поцікавились, на що саме він витрачає гроші. «Наші донати з «меловінаторами» (так себе називають фанати Melovin. – «Главком») разом. З моїх особистих витрат – найчастіше парфумерія», – розповів співак.

Думки українців з приводу відповідей співака поділилися. Дехто подякував Melovin за щирість, інші поставились до вищезгаданих сум скептично.

  • Як подивишся на інтервʼю, так прям таке враження, що це не Україна, а Нью-Йорк або Швейцарія! Усі заробляють тисячі доларів, живуть на широку ногу! Тільки ось в реальному житті, зовсім інше, на жаль.Кому ці казки, в часи війни, і навіщо.
  • $5 тис. витрачає, а вдягається в мас-маркеті.
  • Та скільки можна вимірювати в доларах? В нас гривні!

Зазначимо, напередодні співака госпіталізували до однієї з клінік міста Харкова, яка спеціалізується, зокрема, на психіатрії За словами Melovin, до погіршення стану призвели недоспані ночі, концерти, активна діяльність. А кінцевою крапкою став стрес на службі ДПСУ. «Я не витримав, я луснув. І мені поставили, як колись, важкий тривожний розлад із важким епізодом, з депресивним станом, з параноєю... Але я не буду вдаватися в деталі, краще про це розкажуть лікарі», – зазначив напередодні співак.

Раніше «Главком» писав, що акторка Римма Зюбіна пояснила свої слова про життя в столиці на 500 грн в місяць.

Теги: гроші Melovin співак

