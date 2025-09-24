Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Уповноважений президента пояснив, як санкції зіпсували життя Лорак та Повалій

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
За словами Власюка, українські санкції роблять цих осіб «токсичними»
колаж: glavcom.ua

Ще в 2022 році Україна запровадила санкції щодо цілого ряду колишніх українських зірок шоубізу, кар’єра яких тісно пов’язана з Росією

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, як санкції, запроваджені Україною у 2022 році, впливають на життя колишніх українських зірок шоубізнесу, які працюють у Росії. Він зазначив, що найочевиднішими втратами для цих осіб, зокрема Ані Лорак та Таїсії Повалій, є активи та банківські рахунки на території України. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Власюка, українські санкції роблять цих осіб «токсичними»: «це «токсичить» цих осіб, бо ніхто не може більше мати справ з ними або пов’язаними з ними особами на території України. Ми також намагаємося працювати зі стрімінговими платформами, щоб блокувати канали цих осіб на підставі санкцій. З YouTube це часто успішно вдається, з Telegram – менш успішно, але робота триває».

Як відомо, санкції дійсно були неприємними для Повалій, вона жалілася, що в неї та її родини забирають нерухомість в Україні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції не планує конфісковувати столичну трикімнатну квартиру площею 88,6 кв. м (розташована на вулиці Івана Франка у Шевченківському районі), яка належить сину підсанкційній співачці Таїсії Повалій Денису. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Вищого антикорупційного суду.

«Ми не заявляли стягнення на його квартиру, оскільки це житло у 2011 році відчужено за договором дарування. Станом на зараз, не маємо інформації, що вказана нерухомість опосередковано контролюється підсанкційною особою (матір’ю Дениса Таїсією Повалій», – наголосила у суді представниця Мін’юсту.

Також під час судового засідання було зазначено, квартирою Дениса раніше володіла його матір, якій це житло начебто подарувала Партія регіонів. Як відомо, на парламентських виборах 2012 року Таїсія Повалій обралася народним депутатом від Партії регіонів за партійними списками (№2).

До слова, українська співачка Ані Лорак отримала громадянство РФ. Зазначається, що паспорт їй було видано 9 червня. Проте Ані Лорак зберегла своє справжнє ім'я – Кароліна Куєк.

Нагадаємо, в Україні Лорак не виступала з 2017 року, оскільки, за словами артистки, на батьківщині її тиснули. Після початку війни Лорак назвали зрадницею за роботу в РФ. А в Росії її звинуватили у зборі донатів для ЗСУ. Сама співачка заявила, що ніколи не фінансувала військових і не робитиме цього. У березні 2024 року Ані Лорак подала заяву на російське громадянство.

Читайте також:

Теги: санкції Таїсія Повалій Ані Лорак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна погоджується на будь-який формат переговорів, тоді як Росія відкидає ідею саміту Зеленського з Путіним
Канцлер Німеччини закликав Путіна до переговорів, пригрозивши санкціями
26 серпня, 16:02
Європа посилює санкційний тиск на Іран
Відновлення санкцій проти Ірану: Європа та США об'єднують зусилля
28 серпня, 08:48
Бессент заявив про готовність США натиснути на Путіна
США готові посилити тиск на Росію, але є умова
7 вересня, 16:58
Токіо вирішив знизити граничну ціну на російську сиру нафту до $47,6 за барель
Японія знизила граничну ціну на російську нафту
12 вересня, 08:59
Американський президент знову заявив, що війна в Україні «не його війна»
Трамп назвав умову введення санкцій проти Росії
13 вересня, 14:55
Європейська комісія затвердила новий, 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації
ЄС готує новий удар по Росії: затверджено 19-й пакет санкцій
19 вересня, 13:35
Найбільший дохід серед санкційних компаній у 2024 році отримала «Укр Гейм ТехнолоджІ»
Компанії під санкціями РНБО заробили шокуючу кількість грошей: статистика
22 вересня, 09:49
Україна поступово впроваджує санкції проти китайських компаній, пов’язаних з російською військовою машиною
Уповноважений президента з питань санкцій розказав, які тепер стосунки України з Китаєм
Вчора, 07:52
Ольга Решетилова стала військовим омбудсменом
Порушено повітряний простір Естонії, призначено військового омбудсмена. Головне за 19 вересня
19 вересня, 21:15

Шоу-біз

Уповноважений президента пояснив, як санкції зіпсували життя Лорак та Повалій
Уповноважений президента пояснив, як санкції зіпсували життя Лорак та Повалій
Дядя подруги Олі Полякової помирає в Одесі. Співачка звернулась до президента Франції
Дядя подруги Олі Полякової помирає в Одесі. Співачка звернулась до президента Франції
Вакарчук озвучив перший гонорар гурту «Океан Ельзи» та хто його виплатив
Вакарчук озвучив перший гонорар гурту «Океан Ельзи» та хто його виплатив
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині
Два заповіти Армані. Стало відомо, хто отримає модну імперію
Два заповіти Армані. Стало відомо, хто отримає модну імперію
Підопічна продюсера Юрія Нікітіна розповіла, як він змінився після оголошення про розлучення
Підопічна продюсера Юрія Нікітіна розповіла, як він змінився після оголошення про розлучення

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua