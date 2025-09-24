Уповноважений президента пояснив, як санкції зіпсували життя Лорак та Повалій

Ще в 2022 році Україна запровадила санкції щодо цілого ряду колишніх українських зірок шоубізу, кар’єра яких тісно пов’язана з Росією

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, як санкції, запроваджені Україною у 2022 році, впливають на життя колишніх українських зірок шоубізнесу, які працюють у Росії. Він зазначив, що найочевиднішими втратами для цих осіб, зокрема Ані Лорак та Таїсії Повалій, є активи та банківські рахунки на території України. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Власюка, українські санкції роблять цих осіб «токсичними»: «це «токсичить» цих осіб, бо ніхто не може більше мати справ з ними або пов’язаними з ними особами на території України. Ми також намагаємося працювати зі стрімінговими платформами, щоб блокувати канали цих осіб на підставі санкцій. З YouTube це часто успішно вдається, з Telegram – менш успішно, але робота триває».

Як відомо, санкції дійсно були неприємними для Повалій, вона жалілася, що в неї та її родини забирають нерухомість в Україні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції не планує конфісковувати столичну трикімнатну квартиру площею 88,6 кв. м (розташована на вулиці Івана Франка у Шевченківському районі), яка належить сину підсанкційній співачці Таїсії Повалій Денису. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Вищого антикорупційного суду.

«Ми не заявляли стягнення на його квартиру, оскільки це житло у 2011 році відчужено за договором дарування. Станом на зараз, не маємо інформації, що вказана нерухомість опосередковано контролюється підсанкційною особою (матір’ю Дениса Таїсією Повалій», – наголосила у суді представниця Мін’юсту.

Також під час судового засідання було зазначено, квартирою Дениса раніше володіла його матір, якій це житло начебто подарувала Партія регіонів. Як відомо, на парламентських виборах 2012 року Таїсія Повалій обралася народним депутатом від Партії регіонів за партійними списками (№2).

До слова, українська співачка Ані Лорак отримала громадянство РФ. Зазначається, що паспорт їй було видано 9 червня. Проте Ані Лорак зберегла своє справжнє ім'я – Кароліна Куєк.

Нагадаємо, в Україні Лорак не виступала з 2017 року, оскільки, за словами артистки, на батьківщині її тиснули. Після початку війни Лорак назвали зрадницею за роботу в РФ. А в Росії її звинуватили у зборі донатів для ЗСУ. Сама співачка заявила, що ніколи не фінансувала військових і не робитиме цього. У березні 2024 року Ані Лорак подала заяву на російське громадянство.