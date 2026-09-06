Росіяни вдарили по складах логістичної компанії в Дніпрі, є поранені

Після удару РФ виникла пожежа

Росіяни 6 вересня атакували Дніпро. Унаслідок удару зайнялася пожежа на складах місцевої логістичної компанії. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки є двоє травмованих людей. Наразі лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

Подробиці наслідків атаки уточнюються.

Нагадаємо, раніше внаслідок удару по Дніпроу були пошкоджені продуктові склади торговельної мережі, також є вбиті та поранені.

Також у ніч на 25 серпня російські окупаційні війська атакували Дніпро безпілотниками. Ворожий дрон влучив у парковку поруч із зупинкою громадського транспорту біля торговельно-розважального центру «Караван». Унаслідок влучання на стоянці спалахнули припарковані легкові автомобілі та вантажівки. Будівля ТРЦ також зазнала ушкоджень. Ймовірно, для удару по місту РФ застосувала ракети-дрони «Бандероль».