Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ексзірка «Кварталу» Олена Кравець розповіла про хворобу, з якою бореться тривалий час

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
За словами Кравець, причина хвороби тісно пов’язана з її психологічним станом
фото з відкритих джерел

Акторка з'ясувала, що викликає загострення її хвороби

Акторка Олена Кравець хворіє на кропив’янку тривалий час. Вона розповіла, як справляється з хворобою та в якому стані зараз перебуває. Як повідомляє «Главком», цим колишня учасниця студії «Квартал 95» поділилася в інтерв’ю Маші Єфросининій.

Олена Кравець розповіла, що хвороба її не полишає, однак вона її контролює. «Вона є, але вона під контролем. Я давно цей контроль не попускала, бо коли я нічого не роблю, щось мені не подобається. Але зараз пройшовши всі методи лікування. Але зараз, пройшовши, мені здається, усі методи лікування, пропрацювання, занурення в психогенні фактори, у мене є терапія. Я повернулася до психотерапії, бо якийсь час була пауза», – поділилася артистка.

Олена Кравець пояснила, що вона довго шукала фактори, які впливають на її хворобу та зверталася до психологів. Також вона спробувала різні способи лікування. За словами Кравець, причина хвороби тісно пов’язана з її психологічним станом.

Точної причини вона не знає та за її словами, зв’язок між цим очевидний. «Є одне припущення – тиск. Будь-який: тиск на долоні на тренуванні, психологічний, тиск зовнішній. Певний вид тиску, який я, умовно кажучи, проковтую, а потім розумію: «Навіщо? Ти ж могла сказати ні», – пояснила знаменитість.

Коли артистка нервує, сумнівається та має внутрішні конфлікти, хвороба прогресує. «Тільки починаються сумніви, небажання зустрітися зі своєю правдою, іноді дуже незручною, – от там усе починається… Такий внутрішній конфлікт», – пояснила Кравець.

Однак, коли вона почувається спокійно, усе в її житті добре, як і стан її здоров’я. Наразі акторка вже навчилася жити зі своїм недугом та ставиться до цього інакше. «Коли я розслаблена, можу спланувати більш-менш, коли всередині відчуття, що все ок – не в сенсі, я все контролюю, а все так складається, що можна жити – вона йде», – підкреслила акторка.

Кропив’янка – це шкірне захворювання, яке також називають дерматитом алергічного походження. Ця хвороба характеризується свербінням та швидкою появою пухирів на тілі, схожих на опіки. В Олени Кравець цей недуг проявляється через психосоматичні причини.

Також повідомлялося, шлюб акторки та ексучасниці студії «Квартал 95» Олени Кравець та її чоловіка Сергія Кравець змінився. Це сталося після того, як чоловік акторки пішов на фронт. Олена Кравець розповіла, що стало причиною складнощів у стосунках та чому вона не хоче виносити особисте життя на загал. 

Також Олена Кравець розповіла, як втратила роботу та репутацію. 

Читайте також:

Теги: хвороба акторка Олена Кравець шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Позивачем у справі про розлучення подружжя став Тарас Тополя
Розлучення Тараса та Олени Тополі: стала відома причина розриву зіркової пари
10 лютого, 20:52
Шанувальники позитивно оцінили образ Ірини Білик
Мадонна чи Лайза Мінеллі? Ірина Білик постала в новому вражаючому образі
17 лютого, 15:39
Манджіт видалили селезінку, вона боролася з пневмонією та у неї розвинулися жовчнокам’яна хвороба
Жінці ампутували руки та ноги після того, як її облизав пес
22 лютого, 17:37
Антоніна Паперна закінчила московський театральний інститут та знімається в РФ
Донька Сумської похизувалася новою роллю в російському серіалі
23 лютого, 16:03
20 лютого Сінді Кроуфорд відзначала 60-річчя
Сінді Кроуфорд відсвяткувала 60-річчя: модель показалася з найріднішими (фото)
25 лютого, 10:45
Свербіж в оці виявився першою ознакою рідкісного захворювання печінки у 63-річної Керолайн Кінг
У Великій Британії жінка втратила 30 см зросту через рідкісну хворобу
1 березня, 22:14
Емма Вотсон не приховує нових стосунків з мексиканським бізнесменом
Зірка «Гаррі Поттера» Емма Вотсон показалася на відпочинку з мексиканським мільярдером (фото)
5 березня, 19:07
Анастасія Пустовіт отримала орден «За заслуги» ІІІ ступеня
Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію
5 березня, 18:07
Путін відзначив талант своєї прихильниці Олени Яковлєвої в день її народження
Путін привітав з днем народження акторку, родом з України
Вчора, 12:41

Шоу-біз

Втретє на сцені Євробачення. Сан-Марино обрало добре знайому співачку для виступу у Відні
Втретє на сцені Євробачення. Сан-Марино обрало добре знайому співачку для виступу у Відні
Ексзірка «Кварталу» Олена Кравець розповіла про хворобу, з якою бореться тривалий час
Ексзірка «Кварталу» Олена Кравець розповіла про хворобу, з якою бореться тривалий час
Дві українські пісні – серед найпопулярніших відео з Євробачення у лютому
Дві українські пісні – серед найпопулярніших відео з Євробачення у лютому
Неаполітанці допомогли перемогти. Італія обрала свого учасника на Євробаченні у Відні
Неаполітанці допомогли перемогти. Італія обрала свого учасника на Євробаченні у Відні
17-річна співачка представить Францію на Євробаченні у Відні
17-річна співачка представить Францію на Євробаченні у Відні
Олена Кравець розповіла, як втратила роботу та репутацію
Олена Кравець розповіла, як втратила роботу та репутацію

Новини

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Вчора, 14:58

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua