Ексзірка «Кварталу» Олена Кравець розповіла про хворобу, з якою бореться тривалий час

Акторка з'ясувала, що викликає загострення її хвороби

Акторка Олена Кравець хворіє на кропив’янку тривалий час. Вона розповіла, як справляється з хворобою та в якому стані зараз перебуває. Як повідомляє «Главком», цим колишня учасниця студії «Квартал 95» поділилася в інтерв’ю Маші Єфросининій.

Олена Кравець розповіла, що хвороба її не полишає, однак вона її контролює. «Вона є, але вона під контролем. Я давно цей контроль не попускала, бо коли я нічого не роблю, щось мені не подобається. Але зараз пройшовши всі методи лікування. Але зараз, пройшовши, мені здається, усі методи лікування, пропрацювання, занурення в психогенні фактори, у мене є терапія. Я повернулася до психотерапії, бо якийсь час була пауза», – поділилася артистка.

Олена Кравець пояснила, що вона довго шукала фактори, які впливають на її хворобу та зверталася до психологів. Також вона спробувала різні способи лікування. За словами Кравець, причина хвороби тісно пов’язана з її психологічним станом.

Точної причини вона не знає та за її словами, зв’язок між цим очевидний. «Є одне припущення – тиск. Будь-який: тиск на долоні на тренуванні, психологічний, тиск зовнішній. Певний вид тиску, який я, умовно кажучи, проковтую, а потім розумію: «Навіщо? Ти ж могла сказати ні», – пояснила знаменитість.

Коли артистка нервує, сумнівається та має внутрішні конфлікти, хвороба прогресує. «Тільки починаються сумніви, небажання зустрітися зі своєю правдою, іноді дуже незручною, – от там усе починається… Такий внутрішній конфлікт», – пояснила Кравець.

Однак, коли вона почувається спокійно, усе в її житті добре, як і стан її здоров’я. Наразі акторка вже навчилася жити зі своїм недугом та ставиться до цього інакше. «Коли я розслаблена, можу спланувати більш-менш, коли всередині відчуття, що все ок – не в сенсі, я все контролюю, а все так складається, що можна жити – вона йде», – підкреслила акторка.

Кропив’янка – це шкірне захворювання, яке також називають дерматитом алергічного походження. Ця хвороба характеризується свербінням та швидкою появою пухирів на тілі, схожих на опіки. В Олени Кравець цей недуг проявляється через психосоматичні причини.

