Оля Полякова пригрозила судом організаторам Нацвідбору на Євробачення

Співачка не може поїхати на пісенний конкурс через правила мовника

Виконавиця Оля Полякова подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Вона офіційно звернулася до «Суспільного Мовлення» з листом про необхідність оновити окремі правила відбору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Полякової.

Після гучних скандалів щодо Maruv (2019) та Аліни Паш (2022), які перемагали в Нацвідборах, правила участі артистів були змінено. Так, не можуть претендувати на відбір ті, хто був на території РФ та окупованих територіях з 2014 року та в Білорусі після лютого 2024-го. Через це чимало топових артистів, серед яких і Полякова, не можуть потрапити до Нацвідбору.

Втім співачка вирішила подати заявку. З якою саме композицією – поки не сказала. Про плани підкорювати Нацвідбір на Євробачення Полякова гучно заявила на закритому заході в центрі столиці, на який запросила, зокрема, представників ЗМІ, артистів та блогерів. Після презентації нової англомовної композиції Warrior та кліпу на нього, співачка пояснила свою позицію.

«Так, я знаю, що навколо цього питання багато суперечок і що існують певні обмеження, які нібито не дозволяють мені зробити цей крок. Але мені здається, що прийшов момент діяти – чесно, відкрито, з вірою в себе і у свої мрії. Я вважаю несправедливими ті обмеження, які колись були запроваджені, – вони давно втратили сенс і не відповідають сьогоднішнім реаліям. Вони обмежують права багатьох артистів, які роками працювали в Україні, для українців, які залишалися в країні навіть у найважчі часи.

Ми всі прекрасно бачимо, хто є хто і хто де зараз. І вибірково обмежувати людей, які довели свою позицію справами, – неправильно. Такі правила суперечать закону і фактично порушують рівність громадян, бо я – така ж громадянка України, як і кожен із вас. Така ж платниця податків, як і всі ті, хто оплачує роботу «Суспільного Мовлення» та проведення національного відбору», – заявила Оля Полякова.

Звернення Олі Полякової до «Суспільного Мовлення», який займається Євробаченням в нашій країні фото: Instagram/polyakovamusic

Співачка наголосила, що прийняла складне рішення йти за своїми цілями, мріями та захищати власні права. Ба більше, готова йти до суду. «Дуже сподіваюсь на здоровий глузд Суспільного Мовлення… Якщо доведеться йти до суду – то звісно, як справжня Warrior (в перекладі з англійської воїн. – «Главком») – я піду. Буду боротися за свої права», – заявила Полякова.

