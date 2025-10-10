Головна Скотч Шоу-біз
Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Артисти поки не коментували російський терор вніч проти 10 жовтня
фото: Instagram/nemothings

Швейцарські артисти Nemo вперше прибули до України

Переможці пісенного конкурсу Євробачення-2024 Nemo зустрілися в Києві з українським ресторатором Євгеном Клопотенком. Шеф-кухар запросив артистів на вечерю та пояснив важливі моменти щодо безпеки під час війни. А вже з вечора і до ранку 10 жовтня співаки стали свідками масованої атаки росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Nemo та Євгена Клопотенка.

Шеф-кухар зауважив, що в п'ятницю, 10 жовтня в переможців Євробачення-2024 розпочинається європейський тур саме в Києві. З цієї нагоди Клопотенка запросив Nemo у свій ресторан. «Їли борщ і я їм пояснював як слідкувати за дронами і ракетами в додатках. Це їхній перший раз в Україні, але вони не злякались і приїхали і пережили цю ніч з нами. Дякую за крутий приклад підтримки», – написав Клопотенко.
Сами ж Nemo додали у своїх сторіз, що окрім борщу їх пригощали також стравою з яловичини.

Євген Клопотенко (праворуч) з Nemo (другий зліва) та гостями у своєму ресторані
Євген Клопотенко (праворуч) з Nemo (другий зліва) та гостями у своєму ресторані
фото: Facebook/yevhen.klopotenko

Саме в Києві, під час масованої атаки росіян регіонами України, Nemo презентували свій перший повноцінний альбом. В цей час в столиці майже безперервно тривала повітряна тривога. В Києві було чутно вибухи, ворог завдавав удари по об'єктах критичної інфраструктури. Окрім публікацій щодо релізу альбому, Nemo поки не коментували масовану атаку окупантів, свідками якої вони стали.

Nemo в київському укритті презентували свій перший повноцінний альбом
Nemo в київському укритті презентували свій перший повноцінний альбом
скриншот: Instagram/nemothings

Зауважимо, що Nemo позиціюють себе як небінарну особу. Такі люди зазвичай просять звертатися до себе займенниками вони/їх. Nemo здобули міжнародну популярність після перемоги на Євробаченні-2024 у шведському Мальме з піснею The Code, яка стала маніфестом самоприйняття та свободи ідентичності. Немо Меттлер (справжнє ім'я Nemo)народилися 3 серпня 1999 року у швейцарському місті Б’єн. З дитинства займаються музикою, грають на скрипці, фортепіано та барабанах.

Раніше «Главком» писав, що «Нова пошта» попередила про затримки надання послуг у Києві та області через нічну атаку.

Євробачення співак Євген Клопотенко ракетна атака

