Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття
Швейцарські артисти Nemo вперше прибули до України
Переможці пісенного конкурсу Євробачення-2024 Nemo зустрілися в Києві з українським ресторатором Євгеном Клопотенком. Шеф-кухар запросив артистів на вечерю та пояснив важливі моменти щодо безпеки під час війни. А вже з вечора і до ранку 10 жовтня співаки стали свідками масованої атаки росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Nemo та Євгена Клопотенка.
Шеф-кухар зауважив, що в п'ятницю, 10 жовтня в переможців Євробачення-2024 розпочинається європейський тур саме в Києві. З цієї нагоди Клопотенка запросив Nemo у свій ресторан. «Їли борщ і я їм пояснював як слідкувати за дронами і ракетами в додатках. Це їхній перший раз в Україні, але вони не злякались і приїхали і пережили цю ніч з нами. Дякую за крутий приклад підтримки», – написав Клопотенко.
Сами ж Nemo додали у своїх сторіз, що окрім борщу їх пригощали також стравою з яловичини.
Саме в Києві, під час масованої атаки росіян регіонами України, Nemo презентували свій перший повноцінний альбом. В цей час в столиці майже безперервно тривала повітряна тривога. В Києві було чутно вибухи, ворог завдавав удари по об'єктах критичної інфраструктури. Окрім публікацій щодо релізу альбому, Nemo поки не коментували масовану атаку окупантів, свідками якої вони стали.
Зауважимо, що Nemo позиціюють себе як небінарну особу. Такі люди зазвичай просять звертатися до себе займенниками вони/їх. Nemo здобули міжнародну популярність після перемоги на Євробаченні-2024 у шведському Мальме з піснею The Code, яка стала маніфестом самоприйняття та свободи ідентичності. Немо Меттлер (справжнє ім'я Nemo)народилися 3 серпня 1999 року у швейцарському місті Б’єн. З дитинства займаються музикою, грають на скрипці, фортепіано та барабанах.
Раніше «Главком» писав, що «Нова пошта» попередила про затримки надання послуг у Києві та області через нічну атаку.
Коментарі — 0