Де в Україні купують найбільше квитків на концерти? Оля Полякова розповіла про парадокс

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Оля Полякова дала інтерв’ю для видання The Times
фото: менеджмент Олі Полякової

Співачка поділилася в інтерв'ю британському виданню шляхом особистої трансформації під час війни

Українська співачка Оля Полякова дала інтерв’ю британському виданню The Times. Артистка розповіла про свій шлях трансформації під час війни в Україні. Також вона поділилася спогадами про свої концерти, що проходили поблизу фронту. Про це пише «Главком».

Співачка у своєму інтерв’ю зізналася, що на початку повномасштабного вторгнення вона переймалася за долю своєї кар’єри. Тоді вона виїхала за кордон, але згодом все ж таки повернулася додому.

Артистка розповіла британському виданню, що їй часто доводиться переривати свої концерти та спускатися з глядачами до укриття під час повітряних тривог. Проте, вона стверджує, що це навпаки додає її виступу сильнішої атмосфери.

«Люди хочуть отримати свої дві години, щоб забути про війну. Вони кажуть, що це справжні емоційні гойдалки: спочатку всі плачуть, а потім шалено танцюють. Вони залишають там усі емоції – це катарсис», – розповідає артистка.

Артистка розповіла про свій шлях трансформації під час війни
Артистка розповіла про свій шлях трансформації під час війни
фото: менеджмент Олі Полякової

Під час повномасштабного вторгнення Оля Полякова виступала у Харкові та ще низці міст, які постійно зазнають російських обстрілів. «Чим складніша ситуація в місті, тим більше квитків ми продаємо. У Харкові концерт розкупили за 20 хвилин. Ми питали людей, чому вони приходять, коли це небезпечно. Вони відповідають, що постійно жити під таким тиском дуже виснажливо, і вони шукають місце, де можна хоча б на дві години забути про війну», – зауважила виконавиця.

Крім цього, Полякова згадала про свій візит до селища Бородянки Київської області, яке було під окупацією РФ. Там вона побувала на початку повномасштабного вторгнення. До Бородянки співачка передала апаратуру для дітей, щоб вони могли співати й танцювати. «Коли вони танцюють і співають, їм вдається бодай тимчасово вимкнути травму. А ці діти бачили справжню війну й смерть», – поділилася Полякова.

Новий трек Warrior Олі Полякової став символом її трансформації
Новий трек Warrior Олі Полякової став символом її трансформації
фото: менеджмент Олі Полякової

Нагадаємо, як українська співачка Оля Полякова презентувала денс-поп трек «Жінка Сніжинка». Зірка вирішила подарувати українцям святковий настрій перед новорічними святами, тому прем’єру пісні відбулася 19 грудня.  До своєї нової пісні «Жінка Сніжинка» співачка зняла кліп. На перших кадрах вона показалася у золотій сукні, лежачи, нібито у снігу. 

Раніше «Главком» писав про те, що українська співачка Оля Полякова разом із телеведучою та громадською діячкою Машею Єфросиніною випустили новий кліп «Лунає», у якому дорослі жінки насолоджуються свободою, танцем і магією моменту. Кліп містить ніжні та грайливі сцени між героїнями.

Теги: Велика Британія співачка Оля Полякова інтерв'ю

