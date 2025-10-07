Головна Світ Політика
Канцлер Німеччини Мерц готовий підтримати бойкот Євробачення через виключення Ізраїлю

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

Фрідріх Мерц назвав виключення Ізраїлю «скандалом» і заявив, що країна має право брати участь у конкурсі

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив готовність підтримати бойкот Євробачення 2026 року, якщо Європейський мовний союз виключить Ізраїль із конкурсу через конфлікт у Газі. Політик назвав навіть обговорення такого кроку «скандалом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

У ефірі німецького суспільного мовника ARD Мерца запитали, чи повинна Німеччина добровільно відмовитися від участі в Євробаченні, якщо Європейський мовний союз (EBU) виключить Ізраїль із конкурсу. Канцлер відповів: «Я б підтримав це. Я вважаю, що навіть обговорення цього питання є скандалом. Ізраїль має бути там».

Рішення щодо участі Ізраїлю в Євробаченні 2026 року буде ухвалене на голосуванні EBU у листопаді. Більшість голосів визначить, чи буде країна допущена до конкурсу. Мерц наголосив, що Німеччина готова захищати право Ізраїлю на участь у змаганні та підтримує справедливе ставлення до всіх учасників.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що війна Росії проти України – це не лише локальний конфлікт, а частина ширшої гібридної війни проти всієї Європи. За його словами, Кремль намагається дестабілізувати суспільства через інформаційні кампанії та поширення страху серед громадян.

Мерц підкреслив, що підтримка України відповідає стратегічним інтересам Німеччини, оскільки допомагає зберегти політичний порядок відкритих та вільних європейських держав.

