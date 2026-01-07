Українські комедії з Кузнецовою та Логаєм у головних ролях. П’ять кінопрем'єр тижня

З початку року в прокат вийшло вже три українські комедії

Цього тижня в українському кінопрокаті з'явилися п'ять кіноновинок. Дві з них знімали в Україні. Йдеться про фільми «Випробувальний термін» та «7 бажань». Ці дві комедії поповнили список розважального українського кіно 2026 року, в якому під №1 вже йде комедія «Корпорат» продюсера Олексій Гончаренка, яка вийшла на широкі екрани 1 січня.

«Главком» детально розказує про нові прем'єри 8 січня 2026 року.

Випробувальний термін

Країна: Україна

Україна Режисер: Ірина Громозда

Ірина Громозда Актори: Катерина Кузнецова, Кирило Парастаєв, Вячеслав Довженко, Олена Узлюк, Андрій Ісаєнко, Марічка Хоменко, Тетяна Малкова, Іван Шаран

Випробувальний термін. Офіційний трейлер

Сюжет романтичної комедії зосереджений навколо Поліни – ефектної та амбітної дівчини, яку грає зірка серіалів Катерина Кузнецова. Вона є донькою успішного бізнесмена. Після особистого розриву і серії життєвих змін вирішує «випробувати» себе у реальному житті, влаштувавшись працювати в рекламну агенцію. Там її шлях перетинається з Романом – строгим і принциповим колегою. Його зіграв Кирило Парастаєв. Те, що починається з професійного суперництва, поступово перетворюється на складний роман.

У фільмі також знялись В'ячеслав Довженко, Олена Узлюк, Андрій Ісаєнко, Марічка Хоменко, Тетяна Малкова, Іван Шаран. Епізодичні ролі дістались Павлу Зіброву та Тарасу Цимбалюку. Робота над стрічкою «Випробувальний термін» тривала протягом осені 2025 року. Команда працювала у непростих умовах. Наприклад, під час нічної сцени на відкритій терасі доводилося робити паузи й додаткові дублі через звуки роботи ППО.

За словами керівниці інвестиційних і партнерських проєктів ТБ-бізнесу 1+1 media Анни Гончар бюджет стрічки складає приблизно $500 тис. (21,2 млн грн). Це другий проєкт, який виходить на великі кіноекрани після початку повномасштабної війни, знятий 1+1 media. Першим був «Вартові Різдва». Проєкт «Випробувальний термін» реалізований без залучення грантів чи державних субсидій. Команда сподівається, що новий фільм окупиться протягом першого року після релізу завдяки прокату в кінотеатрах і подальшому розповсюдженню на цифрових майданчиках.

7 бажань

Країна: Україна

Україна Режисер: Дмитро Шмурак

Дмитро Шмурак Актори: Артур Логай, Дар'я Петрожицька, Ксенія Мішина, Римма Зюбіна, Володимир Кравчук

7 Бажань. Офіційний трейлер

Різдвяно‑новорічна сімейна комедія «7 бажань» розповідає історію юриста Олександра. Він отримав шанс здобути бажану роботу й звільнитися від вимогливого шефа. Заради кар’єрної можливості Олександр готовий пожертвувати навіть цінним часом із дружиною та сином. Але одного дня його життя раптово перевертається. Колись загадані Святому Миколаю дитячі мрії починають збуватися буквально – їжа навколо стає неймовірно смачною, поруч бігає кудлатий пес, а друзі і колеги впевнені, що він став поліцейським. Ба більше, однокласниця‑зірка, яку Олександр давно не бачив, закохується в нього, що додає хаосу в і без того дивну ситуацію.

Головного героя зіграв Артур Логай. Дар'я Петрожицька перевтілилась в дружину Олександра, а Ксенія Мішина зіграла однокласницю. У фільмі також знялись Римма Зюбіна і Володимир Кравчук. Виробництвом стрічки займались українські компанії «НЛО TV» та «КіноХіт Ю Ей». Бюджет фільму склав 19,3 млн грн. Сценарій написав режисер Дмитро Шмурак спільно з Григорієм Подольським ще до повномасштабної війни. «7 бажань» не перша їхня робота в жанрі легкої комедії. Раніше Шмурак також знімав сімейні комедії «Збори ОСББ» та «Батьківські збори».

«7 бажань» могли стати для Дмитра Шмурака повнометражним режисерським дебютом. Він здобув популярність як талановитий автор відеокліпів для відомих українських виконавців. У 2020 році проєкт «7 бажань» переміг у Чотирнадцятому конкурсному відборі Держкіно в категорії «Ігрові повнометражні національні фільми для широкої аудиторії». Однак через суперечки між оцінками експертів конкурсу та рішеннями Ради з держпідтримки кінематографії переможці не отримали фінансування вчасно. Внаслідок цього стрічка, яка за планами пітчингу мала вийти в прокат ще в грудні 2021 року, зрештою дебютує на великих екранах лише зараз.

Пісня любові

Країна: США

США Режисер: Крейг Брюер

Крейг Брюер Актори: Г'ю Джекман, Кейт Гадсон, Елла Андерсон, Майкл Імперіолі, Фішер Стівенс, Мустафа Жакір

Пісня любові. Офіційний трейлер

Американська музично‑романтична драма «Пісня любові» базується на реальних подіях. У центрі сюжету – двоє музикантів, Майк та Клер Сардіна. Вони опиняються на життєвому роздоріжжі, переживши низку невдач, але знаходять один в одному підтримку та натхнення. Спершу пара вирішує створити триб'ют‑бенд легендарного співака Ніла Даймонда під назвою Lightning & Thunder. Те, що починалося як спроба повернути собі мрію, перетворюється на музичну й емоційну подорож, яка змінює їхні життя та дозволяє відкрити справжнє кохання.

Нова стрічка заснована на однойменному документальному фільмі 2008 року про Майка та Клер. Крейг Брюер не лише виступив режисером «Пісні любові», а й написав сценарій та виступив одним із продюсерів проєкту. Бюджет фільму складає близько $30 млн. Під час промотуру стрічки актори та команда активно брали участь у спеціальних показах і заходах. Наприклад, Джекман та Гадсон виконували пісні з фільму наживо в Radio City Music Hall, а також приїжджали з показами до різних міст США.

Фільм «Пісня любові» здобув визнання критиків і кіноакадемій. Кейт Гадсон отримала номінацію на «Золотий глобус 2026» у категорії «Найкраща жіноча роль у мюзиклі чи комедії». Для 46-річної акторки це вже третя номінація у цій премії. Перша у 2001-му принесла статуетку за роль у фільмі «Майже знамениті». Щодо «Пісні любові», то стрічка не претендуватиме на інші перемоги на «Золотому глобусі», бо не потрапила до номінацій.

Прощавай, мерзотнику!

Країна: Франція, Бельгія

Франція, Бельгія Режисер: Сесілія Руа

Сесілія Руа Актори: Хакім Джемілі, Фанні Сідні, Нора Хамзаві, Констанс Лаббе, Еліс Девід, Мерем Серба, Ґюстав Керверн

Комедія «Прощавай, мерзотнику!» Офіційний трейлер

У центрі сюжету франко-бельгійської комедії «Прощавай, мерзотнику!» – Етьєн, роль якого виконує Хакім Джемілі. Це сором’язливий і трохи загальмований 35-річний чоловік, який нарешті зважився на серйозний крок – зробити пропозицію своїй коханій Алісі. Але замість романтики він отримує новину, що його колишній шкільний кривдник Жан-Пат раптово помер. І тепер саме Етьєн, який роками страждав від знущань, мусить організувати йому похорон. На цьому ґрунтується іронічний, місцями абсурдний конфлікт, який розкривається крізь комічні недоречності, старі образи й неочікувані відкриття.

Зйомки проходили влітку 2024 року і тривали 33 знімальні дні. Команда працювала у французькому регіоні Нова Аквітанія, зокрема у містах Роян та Ангулем, а також у прилеглих локаціях. Бюджет стрічки склав €6,6 млн євро. Композитори створили великий саундтрек із 37 треків, який окремо випустили в стрімінгу. Для французьких комедій це не завжди звична практика.

Прем'єра «Прощавай, мерзотнику!» відбулася 3 вересня 2025 року у Франції, після чого фільм успішно пройшов низку спеціальних показів. Критики відзначили м'який гумор, легку подачу та здатність режисерки Сесілії Руа працювати з тонкими емоціями, не зводячи все до фарсу.

Примат

Країна: США

США Режисер: Йоганнес Робертс

Йоганнес Робертс Актори: Джонні Секвойя, Трой Коцур, Джессіка Александр, Кевін МакНеллі

Примат. Офіційний трейлер

Американський горор-трилер «Примат» режисера Йоганнеса Робертса поєднує в собі класичні елементи жахів з історією про виживання та небезпеки природи. За сюжетом Люсі, роль якої виконує Джонні Секвойя повертається додому після навчання в університеті. Вона зустрічається з родиною, яка живе на тропічному острові. Її зустрічає тато Адам, сестра Ерін та їхній екзотичний домашній улюбленець – шимпанзе на ім’я Бен. Те, що починалося як безтурботна сімейна відпустка і вечірка біля басейну, перетворюється на справжній жах, коли Бен заражається сказом і стає неконтрольовано агресивним хижаком, кидаючи виклик усім, хто опинився поруч. Герої змушені боротися не лише за власні життя, а й робити складні моральні вибори у ситуації, що виходить за межі їх контролю.

Над сценарієм працювали сам режисер Йоганнес Робертс разом з Ернестом Рієрою, а стрічку виробляла компанія 18hz Productions спільно з Paramount Pictures. Американський дистриб’ютор забезпечив широке міжнародне розповсюдження фільму. Зйомки проходили з 16 вересня до 4 листопада 2024 року на спеціальних звукових майданчиках у Лондоні, де для створення тропічної атмосфери було збудовано реалістичні локації та декорації.

Світова прем'єра стрічки «Примат» відбулась на кінофестивалі Fantastic Fest 18 вересня 2025 року в Остіні (Техас). Фільм отримав в цілому позитивні відгуки від критиків. В трейлері та перших реакціях глядачів відзначаються поєднання стилів жаху та трилера на виживання.