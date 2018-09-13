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    Шоу-биз

    Организаторы определились с местом проведения «Евровидения-2019»

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    Организаторы определились с местом проведения «Евровидения-2019»

    Мероприятие пройдет на площадке международного конференц-центра Expo Tel Aviv. Полуфиналы назначили на 14 и 16 мая, финал - на 18 мая.

    Отмечается, что такое решение было принято советом конкурса, после того, как израильскую телекомпанию KAN попросили представить как минимум два потенциальных города-кандидата для проведения песенного конкурса.

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    Еще в июле стало ясно, что Хайфа не собирается принимать "Евровидение" у себя. В Эйлате также отказались из-за необходимости специально строить подходящую площадку. Таким образом, выбрать осталось из двух городов - Иерусалима и Тель-Авива.

    Последним аргументом в пользу проведения конкурса в "городе, который не спит" стал запрет муниципалитета Иерусалима на проведение репетиций по субботам. Тогда как в Тель-Авиве с этим нет никаких проблем.

    Летом сообщалось, что проведение песенного конкурса в Израиле оказалось под угрозой срыва. Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай в плагиате. Кроме того, возникла неопределенность по вопросу финансирования конкурса и места его проведения.

    Джерело: ru.telekritika.ua

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