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    Шоу-биз

    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке

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    <p>Памела Андерсон</p> <p>Фото: imdb</p> - Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке

    Памела Андерсон

    Фото: imdb

    Звезда «Спасателей Малибу» сидела в первом ряду на шоу

    52-летняя Памела Андерсонпоявилась на показе Вивьен Вествуд, который прошел в Париже в рамках Недели моды. Пэм выбрала эффектный образ для выхода в свет. Блондинка надела асимметричное платье молочного цвета с обнаженными плечами и дерзкими разрезами внизу. Звезда дополнила его элегантной шляпкой с вуалью в тон.

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    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке
    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке
    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке
    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке
    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке
    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке
    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке
    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке
    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке
    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке
    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке
    Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке

    Образ звезды в стиле 40-х годов идеально передал атмосферу эпохи золотого Голливуда. Нейтральный макияж и аккуратные локоны удачно завершили ансамбль.

    Памела Андерсон редко выходит в свет, поэтому каждое ее новое появление поклонники встречают с воодушевлением. Ее образ на модном шоу определенно стоит занести в копилку лучших.

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