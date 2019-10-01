Памела Андерсон соблазнительно обнажила плечи на светской вечеринке



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Памела Андерсон Фото: imdb

Звезда «Спасателей Малибу» сидела в первом ряду на шоу

52-летняя Памела Андерсонпоявилась на показе Вивьен Вествуд, который прошел в Париже в рамках Недели моды. Пэм выбрала эффектный образ для выхода в свет. Блондинка надела асимметричное платье молочного цвета с обнаженными плечами и дерзкими разрезами внизу. Звезда дополнила его элегантной шляпкой с вуалью в тон.

Образ звезды в стиле 40-х годов идеально передал атмосферу эпохи золотого Голливуда. Нейтральный макияж и аккуратные локоны удачно завершили ансамбль.

Памела Андерсон редко выходит в свет, поэтому каждое ее новое появление поклонники встречают с воодушевлением. Ее образ на модном шоу определенно стоит занести в копилку лучших.

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