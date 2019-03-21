Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона



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Ченнинг Татум

Пара выглядела расслабленно и излучала счастье

Сейчас кинозезда не скрывает, что строит отношения с популярной британской певицей Джесси Джей. Он даже успел познакомить ее со своей дочкой, что говорит о серьезности его намерений.

38-летний Ченнинг часто сопровождает свою избранницу в путешествиях по США и Великобритании. На днях папарацци подловили влюбленных, когда они оказались в аэропорту Лондона. Пара выглядела так, словно не было выматывающего 11-часового перелета.

Напомним, 30-летняя Джей раньше не раз говорила, что у нее был этап в жизни, когда ее интересовали не только парни, но и девушки. Потом она его переросла. Пять лет назад певице поставили диагноз «бесплодие». Об этом девушка говорить не любит. До встречи с Татумом она год встречалась с Люком Джеймсом. После расставания они остались друзьями.