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    Шоу-биз

    Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона

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    Ченнинг Татум - Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона
    Ченнинг Татум

    Пара выглядела расслабленно и излучала счастье

    Сейчас кинозезда не скрывает, что строит отношения с популярной британской певицей Джесси Джей. Он даже успел познакомить ее со своей дочкой, что говорит о серьезности его намерений.

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    Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона
    Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона
    Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона
    Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона
    Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона
    Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона
    Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона
    Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона
    Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона
    Папарацци заметили Ченнинга Татума с его новой пассией в аэропорту Лондона

    38-летний Ченнинг часто сопровождает свою избранницу в путешествиях по США и Великобритании. На днях папарацци подловили влюбленных, когда они оказались в аэропорту Лондона. Пара выглядела так, словно не было выматывающего 11-часового перелета.

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    Напомним, 30-летняя Джей раньше не раз говорила, что у нее был этап в жизни, когда ее интересовали не только парни, но и девушки. Потом она его переросла. Пять лет назад певице поставили диагноз «бесплодие». Об этом девушка говорить не любит. До встречи с Татумом она год встречалась с Люком Джеймсом. После расставания они остались друзьями.

     

    мужчина и женщина знаменитости шоу-бизнес
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