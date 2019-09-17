Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца



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Пенелопа Крус Фото: instagram.com/penelopecruzoficial/

Актриса появилась на обложке в смелом образе

45-летняя Пенелопа Крус стала героиней нового номера известного женского журнала. Артистка примерила сексуальный лук – кожаное мини-платье с глубоким декольте. Черные туфли на шпильках придали наряду еще большей сексуальности.

Визажисты сделали Пенелопе эффектный макияж, а ее роскошные темные волосы заставили развеваться на ветру. Крус, прижав ладонь к груди, приняла провокационную позу.

Поклонники восхитились новой фотосессией знойной брюнетки. «Красивее солнца», «Самая прекрасная женщина планеты», «Королева», «Бомба», – прокомментировали фанаты.

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