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    Шоу-биз

    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца

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    <p>Пенелопа Крус</p> <p>Фото: instagram.com/penelopecruzoficial/</p> - Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца

    Пенелопа Крус

    Фото: instagram.com/penelopecruzoficial/

    Актриса появилась на обложке в смелом образе

    45-летняя Пенелопа Крус стала героиней нового номера известного женского журнала. Артистка примерила сексуальный лук – кожаное мини-платье с глубоким декольте. Черные туфли на шпильках придали наряду еще большей сексуальности.

    Визажисты сделали Пенелопе эффектный макияж, а ее роскошные темные волосы заставили развеваться на ветру. Крус, прижав ладонь к груди, приняла провокационную позу.

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    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Пенелопа Крус в экстремальном мини показала худенькие ножки на обложке глянца
    Фото: instagram.com/penelopecruzoficial/

    Поклонники восхитились новой фотосессией знойной брюнетки. «Красивее солнца», «Самая прекрасная женщина планеты», «Королева», «Бомба», – прокомментировали фанаты.

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    знаменитости актриса Пенелопа Крус шоу-бизнес
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