Переможець «Ліги Сміху» показав себе після операції та семи місяців реабілітації

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Між операціями гуморист повертався на сцену, але лікування продовжується
фото: Instagram/ven4os

Проблеми зі здоров'ям в учасника команди «Ветерани Космічних Військ» почалися наприкінці січня цього року

Український комік та ведучий Олександр Венедчук «Веня» повідомив про завершення тривалої реабілітації. На початку року в переможця «Ліги Сміху» в складі команди «Ветерани Космічних Військ» стався крововилив у мозок, що призвело до операції та лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі коміка.

На початку цього року Венедчука прооперували. В цілому реабілітація триває вже сім місяців. Олександр описав свій стан та оприлюднив селфі, яке зробив після операції.

«Тепер 35% моєї голови – це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це не важливо. Важливо що все ок, життя продовжується, лікування продовжується, а я трошечки – «геніальний винахідник, мільярдер та філантроп». Бережіть себе», – з гумором відзначив «Веня».

Переможець «Ліги Сміху» показав себе після операції та семи місяців реабілітації фото 1
фото: Instagram/ven4os

В коментарях Олександра Венедчука підтримали підписники, відвідувачі його сторінки в Instagram та колеги по шоу-бізнесу.

  • Обійняла тебе міцно, але обережно, – колишня акторка студії «Квартал 95», блогерка Олена Кравець.
  • Тримайся! Ти молодець, сильний хлоп, – телеведуча Леся Нікітюк.
  • Бережи себе, дядя, – блогерка, співачка Даша Астаф'єва.
  • Братику! Ти великий молодець! дуже сильна людина. Скорішого тобі одужання. Обіймаю, – телеведучий, актор «Квартал 95» Юрій Ткач.
  • Швидкого одужання, – реперка Alyona Alyona.

Раніше Олександр Венедчук розповідав в соцмережах, що 31 січня в нього відбувся крововилив у мозок. Це спричинило втрату свідомості, дуже сильні і затяжні судоми всього тіла.

«Нейрохірургами було прийняте термінове рішення вести мене в операційну, бо наступний приступ я не переживу. Я живий, крові більше немає, судом немає, але немає і 20% черепної коробки, - написав тоді Венедчук».

Олександр Венедчук на початку лікування
Олександр Венедчук на початку лікування
фото: Instagram/ven4os

Раніше «Главком» розповідав, що фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя отримав грамоту Верховної Ради. Водночас фронтмен гурт «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук презентував дует з Shumei.

