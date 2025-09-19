Святослав Вакарчук презентував дует зі співаком, голос якого порівнюють з його власним

Для фронтмена гурту «Океан Ельзи» це не перша співпраця з Олегом Шумеєм, більш відомим за сценічним ім’ям Shumei

Музичні виконавці Святослав Вакарчук та Shumei (Олег Шумей) презентували спільний дуетний трек «Там, де немає людей» та кліп на нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі артистів.

Фронтмен гурту «Океан Ельзи» отримав композицію від Shumei. Святослав Вакарчук, відчувши потенціал цієї ідеї, вирішив, що варто створити спільний дует.

«Олег Шумей надіслав мені свою нову пісню ще на стадії демки. Я дописав мелодію приспіву і трошки переробив текст, додавши своїх метафор. Таким чином ми разом створили чудову пісню, яку я вважаю однією з кращих, до яких долучився. Вдячний Шумею за творчу співпрацю Він – талановитий музикант. І це була цікава історія співтворення», – зазначив Вакарчук.

За словами Святослава Вакарчука, пісня «Там, де немає людей» і про те, щоб залишитись наодинці зі своїми думками, і про віртуалізацію суспільства, коли ми живемо в мережі. Також композиція і про близькість – залишитись удвох із коханою людиною. Shumei зауважив, що для нього велика честь заспівати дуетом зі Святославом Вакарчуком.

«Всі ноти, всі слова ми підбирали так щоб вони змогли передати настрій пісні. Ця робота без зайвого шуму. Тільки про чисті емоції. Наодинці з собою, я сподіваюсь що кожен знайде в ній щось своє», – зауважив Олег Шумей.

Зазначимо, що голос співака Shumei часто порівнюють з голосом Святослава Вакарчука через схожу манеру виконання, тембр та емоційну подачу. Втім Шумей у своїх інтерв'ю зауважував – в них зовсім різні тембри та навіть «фірмова» хрипотця відрізняється. Саме через останню, впевнений Shumei, деякі слухачі і проводять паралелі його співу з подачею Святослава Вакарчука.

