У Туреччині набуває популярності нова операція для чоловіків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Вартість операції в Туреччині сягає 65 тис. євро
фото: The Guardian

Чоловіки їдуть до Туреччини, щоб збільшити свій зріст

Операції зі збільшення зросту, які раніше були прерогативою ортопедії для виправлення асиметрії кінцівок, тепер стають популярною естетичною процедурою серед чоловіків. За даними турецьких клінік, Туреччина перетворилася на світовий центр такого роду хірургії, пропонуючи послуги за цінами, значно нижчими, ніж у США чи Європі. Про це пише «Главком» із посиланням на  Guardian.

Завдяки передовим методикам, таким як Lon/Latn та Precice, хірурги можуть збільшити зріст пацієнтів на 5-8 см. Процедура полягає в контрольованому хірургічному перерізі кісток (гомілкової або стегнової), після чого встановлюється спеціальний зовнішній або внутрішній пристрій для їх поступового подовження. Поступово в утвореному проміжку наростає нова кісткова тканина.

Вартість операції в Туреччині варіюється від 20 тис. до 65 тис. євро, що робить її доступною для міжнародних пацієнтів. Однак, попри обіцяні результати, процедура є тривалою і вимагає серйозної реабілітації, що може тривати від кількох місяців до року, залежно від обраного методу та бажаного результату.

«Це означає щоденну фізіотерапію, щоб знову навчитися ходити, препарати для розрідження крові, масаж та багато знеболювальних. Хоча існує мало глобальної статистики щодо кількості людей, які обирають цю процедуру щороку, одна індійська дослідницька фірма підрахувала, що світова індустрія подовження кінцівок до 2030 року зросте до $8,6 млрд», – пише видання.

Процедура несе значні ризики. Пацієнти можуть зіткнутися з утворенням тромбів, хронічним нервовим болем та іншими серйозними ускладненнями, що можуть мати довічні наслідки. Лікарі висловлюють занепокоєння з приводу відсутності належного післяопераційного догляду для тих, хто робить цю операцію за кордоном з естетичною метою.

Міністерство охорони здоров'я Китаю заборонило косметичне подовження ніг у 2006 році, побоюючись небезпеки для пацієнтів, але ця практика збереглася в інших країнах. «Приватне лікування у Великій Британії може коштувати понад 50 тис. фунтів стерлінгів, а деякі хірурги стягують 240 тис. фунтів стерлінгів за подовження двох кісток у кожній нозі. Що змушує дедалі більше людей літати до Туреччини, навіть з Австралії чи Японії, так це нижчі ціни», – зазначає Guardian. 

Попри величезні ризики та високу вартість, мотивація чоловіків часто ґрунтується на глибокому бажанні вдосконалити своє життя та підвищити самооцінку. Багато хто відчуває, що лише кілька сантиметрів можуть кардинально змінити їх соціальний статус та покращити шанси на успіх.

Нагадаємо, медичний туризм у Туреччині досяг рекордних 2 млн відвідувачів за результатами минулого року. Особливо ж популярною стала процедура з пересадки волосся на голові. 

Теги: Туреччина лікарня чоловік

