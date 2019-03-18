Пэрис Хилтон отметила 38-летие танцем у шеста перед гостями



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Пэрис Хилтон

Светская львица устроила танец в блестящем обтягивающем комбинезоне

Уже месяц назад светская львица и наследница одной из крупнейших сетей отелей Пэрис Хилтон отметила свое 38-летие, но только сейчас звезда устроила по этому случаю вечеринку и организовала сюрприз для гостей - откровенный и зажигательный танец. Видео того, как Хилтон станцевала у шеста в блестящем обтягивающем комбинезоне, появилось в Instagram Ларсы Пиппен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 17 Мар 2019 в 2:27 PDT

Танцы Хилтон устроила под песню Ланы Дель Рей «Young and Beautiful». Она сделала несколько кругов вокруг шеста, сверкая, прежде, чем остановилась перед собравшимися на вечеринке.

Среди гостей было множество знаменитостей, которые поддерживали Хилтон аплодисментами. В том числе, в кадр попала еще одна светская львица - Ким Кардашьян. Она активно хлопала танцующей у шеста Пэрис, которая демонстрировала свою хорошую физическую подготовку, передает Daily Mail.

Сама Хилтон заявила, что ей было очень весело отмечать день рождения в этот раз. А Кардашьян отметила, что несмотря на то, что Пэрис празднует фактически уже целый месяц, она, действительно, заслужила этот праздник.